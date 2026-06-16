人手不足や技術継承などの課題の解決にも役立つ、AI製品を集めたイベント「AI博覧会 Nagoya 2026」が中村区の名古屋コンベンションホールで開かれました。

【写真を見る】60社のAI製品大集合 ｢AI博覧会 Nagoya 2026｣ 生成AIでデジタル社員まで…名古屋コンベンションホールで6月17日まで

イベントにはAIを使った製品を提供する60社が出展し、企業の担当者などが各ブースを回って説明を受けました。

生成ＡＩで“デジタル社員”を作るブースも

ブースの中には生成AIで企業イメージにあわせたデジタル社員を作り、必要な知識を学ばせて相談窓口を担ってもらうサービスもあり、案内窓口を利用すると…





（記者）「サービスを導入するにはどうすればいいですか？」（デジタル社員）「知識データの準備、検証を経てサイト設置、リリースの流れで進みます」

人員を割かずに相談体制を確保できるため、人手不足の解消に役立つほか、人と実際に話しているような形でやりとりできることで、安心感を得られるというメリットがあります。



ベテラン社員の知識を登録すれば、技術継承にも活用できるということです。このほか工場の仕分け作業を想定し、色などを見分けて、ものを手で移動させるヒューマノイドロボットなども展示されました。

来場者「属人性がある仕事を何とかしたい」

（参加者・製造業）

「属人性がある仕事をなんとかしたい。なにかヒントになればと思って来た」



（主催するアイスマイリー 板羽晃司代表）

「AIを活用することで、人手不足を解消させていけるような手法を、このAI博覧会を通して伝えたい」



このイベントはあす6月17日まで開かれます。