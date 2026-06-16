アメリカとイランはそれぞれ、戦闘終結に向けた覚書に合意したと表明しましたが、中東産の石油の流通が速やかに改善するかは不透明です。こうした石油情勢は、富山湾での、漁に欠かせない道具にも影響を与えています。森本記者がお伝えします。



森本千瑛記者

「漁業に欠かせない、船の係留、それからカニかご等を引くためのロープ。ここにも中東情勢の影響が及んでいます」



富山湾での漁に必要なのは、網だけではありません。





例えば特産のベニズワイガニの漁は、カニかごを海底から引き上げる際にロープが欠かせません。また、漁船を船着き場に留めておく際に使うのも、丈夫なロープです。こうした漁業向けのロープを県内で唯一、製造しているのが魚津市の魚津製綱所です。生産するロープの9割が漁業関係で、オーダーに合わせて多種多様なロープを製造していて、国外からも注文があります。しかし…魚津製綱所 追分輝郎社長「4月、5月にかけて、製品価格の15％くらいは価格転嫁というか（値段を）アップしている。上げざるを得ない」値上げの原因は中東情勢の影響です。「うちで使っている原材料は、こういった形で入ってきます」ロープの材料である原糸は、ポリプロピレンかポリエチレンで、いずれも石油由来のナフサから作られます。これを、いくつもの工程で何度も撚り合わせることで、ロープになります。石油由来の原糸は加工しやすく強度があり、また水や塩分、日光への耐性があるため漁業に適しています。魚津製綱所 田中宏治さん「（原材料はいつもなら）大体1.5～2ヵ月分くらいはあるんですが、それが大体今は20日分、物によってはもう少し少ない。皆さんから、欲しいという声がたくさんあるんでしょうね。だから原材料メーカーでも奪い合いという形になっています」ロープの生産に影響を及ぼしているのは、原糸の品薄や高騰だけではありません。魚津製綱所 田中宏治さん「ナフサ製品でも、特に顔料が今不足しているとメーカーから聞いている。ロープは日光の下で使うものなので、顔料がないとどうしても傷む。顔料があることによって耐候性が上がる。顔料を含まずに作るというロープは、なかなかできなくて困っている」顔料は、色によって入ってくる量に毎週バラつきがあり、オーダーひとつひとつに合わせたロープをつくるのが難しい状況です。魚津製綱所 田中宏治さん「この色でなくてはだめだというお客さんがたくさんいらっしゃって、どうしても色別の在庫が少ない状況になっている」工場の稼働率は現在、通常の6割から8割ほどに留まっています。魚津製綱所 追分輝郎社長「できるだけ、お客さんには迷惑をかけないような形で、対応はしていかなくてはいけないですけど。供給ができないということになると、我々としても難しいところがある。（原材料確保のために）他の道を探るという思いも無きにしもあらず」アメリカとイランの合意について魚津製綱所は「このまま原材料の供給の安定につながるとありがたい」と話しています。