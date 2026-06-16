サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会から試合中の実施が義務化された新制度に私見を語った。

国際サッカー連盟（FIFA）は今大会から、全試合に前後半1度ずつの給水休憩を設けることを義務付けた。従来のガイドラインでは、試合開始時の気温が31度を超えた場合、開始から30分過ぎに設定されてきたが、今大会では気温や屋内か開閉式競技場での開催、空調の有無などを問わず実施している。

14日（日本時間15日）の1次リーグ日本−オランダでも導入されたが、NHKの解説を務めた本田は「これ何ですか？」と疑問を呈する場面があった。

選手たちの水分不足を補える利点はあるが、試合の流れを変えかねないことや、その間にCMを入れるなど、商業的な側面もちらつき、現場サイドでは賛否が分かれている。

本田は「普通の練習試合とかでは結構、給水タイムはあるんですよね」と説明し、「違和感はみんなないんだと思いますよ。やってる選手たちからすれば。そこまで目新しいことでもない」と続けた。

一方で、試合環境に関係なく全ての試合に導入したことには、違和感がある様子。特に日本戦は、空調設備の付いたスタジアムでの開催だったため、「僕としては何かちょっと…あれ？って。涼しかったし、給水タイム、いらんだろ？って。暑さで決めろよと」と、気温による基準を設ける必要性を訴えていた。