昨年のロンドンに続き、フランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。それぞれの力士が個性を発揮する中、ひと際の個性と存在感を放ったのが“曲者”である宇良。幕内トーナメント初日、安青錦との一戦で敗れた際には、豪快に“裏返る”華麗な受け身を披露。黒星ながら驚異の身体能力でパリっ子の度肝を抜いた。

【映像】パリっ子の“度肝”を抜いた「宇良の受け身」

13日、初日の幕内トーナメント2回戦で安青錦（安治川）と対戦した宇良（木瀬）。頭を下げ、低い立ち合いでぶつかっていくも、右を差され、左上手を取られる厳しい展開に。さらに右上手も取られピンチを迎えた宇良は、安青錦の左からの豪快なすくい投げで宙を舞い、裏返って土俵に落ちた。

力士が軽々と、しかも美しい弧を描く様子にパリっ子は騒然。宇良といえば、本場所でも負けっぷりが印象的で、裏返ったり、アクロバティックな受け身を取ったりすることも珍しくない。そんな宇良が見せた華麗な受け身は“負けても魅せる”宇良の魅力が詰まった一番といえ、日本ファンからもXで「受けの技量こそ武道の真髄」「宇良（裏）投げた」などの反響が見られた。

なお幕内トーナメントは二日目千秋楽を制した横綱・豊昇龍（立浪）と初日のトーナメントを制した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）における優勝決定戦が行われ、琴櫻が豊昇龍を寄り切って総合優勝を果たした。

大相撲七月場所は7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。パリ公演で心機一転、七月場所での新たな熱戦に注目したい。（ABEMA／大相撲チャンネル）