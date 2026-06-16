6月9日のNintendo Directで、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のリメイクが発表された。対応はNintendo Switch 2で発売は2026年内。映像は眠るリンクと手の甲で光るトライフォースを映した短いティザーのみで、中身はまだ伏せられている。それでも発表直後からファンの議論は熱を帯びている。なぜここまで盛り上がるのか。この作品がファンにとっていかに特別な1本なのかを整理しておきたい。

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■なぜ『時のオカリナ』は“特別な1本”なのか

『時のオカリナ』は1998年にNINTENDO 64で発売された。その評価は、数字がそのまま物語っている。『ファミ通』のクロスレビューでは史上初の40点満点を獲得し、海外レビューを集計するMetacriticでは99点という史上最高スコアを、唯一達成したゲームとして知られる。発売から四半世紀を超えたいまも、ゲーム史上最高傑作との呼び声が絶えない一本だ。

評価の核は、敵に照準を自動で合わせる「Z注目システム」にある。開発陣は京都・太秦の撮影所まで足を運び、時代劇の殺陣を取材してこの仕組みを考案したという。この発明はやがて、戦闘のある3Dゲームの事実上の標準になった。『スーパーマリオ64』と並ぶ、3Dゲーム黎明期の礎である。

魅力はゲーム部分だけではない。オカリナで曲を奏でる行為がそのまま仕組みと結びつき、物語への没入を深める。寄り道の多さ、メロディの美しさ、子ども時代と大人時代を行き来する物語を魅力に挙げるファンは多い。遊びと世界観、その両輪が長く愛される土台になっている。

■前例としての『時のオカリナ 3D』

実は『時のオカリナ』がリメイクされるのは、今回が初めてではない。2011年には、ニンテンドー3DS向けに全面リメイクされた『ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D』が発売されている。立体視で奥行きが増し、ジャイロセンサーによる直感的な照準や、下画面でのマップ表示・アイテム選択で遊びやすさが大きく改善された。

そのほか倒したボスと再戦できる「ボスチャレンジ」、難易度を高めた「裏ゼルダ」も加わった。物語や構造はそのままに触り心地を現代化する、それが3DS版の性格だった。

■リメイクへの期待と議論のポイントは？

思い入れが強いほど、期待と不安は大きくなる。しかも公式が見せたのは短いティザーだけ。手がかりが乏しいぶん、同じ材料から正反対の予想が立ち上がっている。

ひとつは、どこまで作り直すのか。サブタイトルがなく年内発売である点から、広大な世界を一から組み直すわけではなくグラフィックと遊びやすさを磨く、3DS版のような正統派リメイクと見る向きがある。一方で、2026年はシリーズ40周年の節目にあたるため、新ダンジョンやストーリー追加への期待の声も大きい。

より本質的なのは、原作の何を残すのかという問いだ。これは「何を直すか」ではなく、「『時のオカリナ』の面白さの核はどこにあるのか？」という認識の違いに行き着く。『ブレス オブ ザ ワイルド』のようなシームレスな世界への期待がある半面、決められた順に神殿を解いていく『時のオカリナ』の手応えこそ核心であり、それが自由度の高い作りで薄れることを危ぶむ声もある。

もっとも、原作で難所とされた水の神殿が3DS版で遊びやすく調整された前例もあり、任天堂は手を入れるべき箇所を見極めてきたとも言える。問われているのは、どこまでなら本質を損なわずに現代化できるか、そのさじ加減なのだろう。発表直後の議論で「原作の雰囲気の維持」を望む声が「オープンワールド化」を上回っているのも、うなずける。

予想がこれだけ割れるのは、多くの人がこの作品に固有の記憶を持っているからにほかならない。何を変え、何を守るのか。その綱引きの難しさこそ、『時のオカリナ』がいまも特別である証なのだろう。

（文＝間瀬佑一）