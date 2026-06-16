スイッチひとつのシンプル操作である意味、究極のほったらかし家電？！　台湾発「大同電鍋」の『元祖モデル』が日本初上陸

大同日本株式会社は、日本での展開開始10周年を記念し、『大同電鍋 元祖モデル』を6月15日から発売することを発表した。

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大同電鍋は台湾で累計販売台数2,000万台を誇る家電製品で、一家に一台あると言われるほど現地の暮らしに根づいた存在。日本では2015年に展開を開始し、台湾料理愛好者や素材の味を活かす調理法を求める層から支持を集めてきた。今回の『元祖モデル』は、10年目の節目に“電鍋の原点”を見つめ直し、台湾オリジナルそのままの仕様で日本市場へ初導入するものとなる。

操作は加熱ボタンのみのシンプルな仕様。スイッチが跳ね上がると自動的に保温モードへ移行し、プラグを抜かない限り温かさを保ち続ける。タイマーや複雑な設定は搭載していない。外鍋には耐食性に優れた304ステンレス素材を採用。日々の手入れがしやすく、使い込むほど愛着がわく外観に仕上げている。

カラーは大同電鍋の伝統色である「元祖赤」「元祖緑」「元祖白」の3色展開。第一弾としては、Mサイズの「元祖赤」、Lサイズの「元祖白」の2機種で販売を開始する。あわせて、公式直営店では発売を記念した「レビューキャンペーン」を実施。対象商品の購入後にレビューを投稿した購入者全員に、非売品の公式グッズがプレゼントされる。

■製品情報大同電鍋 元祖モデルメーカー：大同日本株式会社カラー：元祖赤、元祖緑、元祖白ラインナップ：Mサイズ（元祖赤）、Lサイズ（元祖白）主な仕様：加熱ボタンのみのシンプル操作、自動保温機能、外鍋に304ステンレス素材を採用販売チャネル：各公式オンラインショップにて順次販売開始

（文＝リアルサウンド編集部）