MLB Japanが6月13日、Xを更新。MLBで先発史上最速の投球スピードが出たことを投稿した。

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「怪物ミジオロウスキー史上最高の投球！」と投稿されたのは、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のジェイコブ・ミジオロウスキー（24）所属の投球動画。MLB Japanは「初回に先発史上最速の104.5マイル(約168.2キロ)を計測」とつづり、「9回95球1安打無失点15奪三振！ 最後の打者にも球速103マイル！ 空振り三振でマダックス完封を達成！」「マダックス達成試合での15奪三振は史上最多記録更新の快挙です！」と功績を称えた。

フィリーズ戦で力投するブルワーズのミジオロウスキー＝ミルウォーキー（ロイター＝共同）

この投稿にはXユーザーから「めっちゃえぐい！」「怪我なければサイ・ヤング賞候補筆頭ですね！」「メジャーってのは怪物がいっぱいいるなぁ…」「これ打てないでしょ」「こんなんどうやって打つんだよww」といったコメントが寄せられている。