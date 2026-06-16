●梅雨前線がしばらく九州南岸に停滞

●県内はしばらく曇りがちの空 一部にわか雨も

●今週末は前線が九州を横切る 県内は一時強雨のタイミングも

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きょう16日(火)の県内は午前を中心に、やや厚みのある雲が広がりました。この時の曇り空は梅雨前線の影響によるものです。

天気の世界には「梅雨前線七五三の法則」というのがあり、梅雨前線は、その周辺300キロ以内は雨、500キロ以内では曇り空。700キロ以上離れていれば前線の雲は届かず、晴れる、という天気分布の目安があります。





県内より南に300キロくらいはちょうど九州・鹿児島あたり、700キロで奄美大島あたりでそれらの中間が500キロくらい、といったところです。





そして、きょう16日(火)頃は梅雨前線が鹿児島の少し南あたりまで一時北上したことにより、県内は雨雲は届きませんでしたが、梅雨前線の曇りのエリアには入った、という状況でした。





午後は前線が少し南に離れ、また晴れ間が多くなりましたが、あす17日(水)にかけては前線は再び九州南岸付近に北上する予想で、県内は、また雲が多い空模様に。





そして、この前線が今後はその九州南岸付近に停滞から、今週末には鹿児島よりも少し北へと上がってくるタイミングもありそうです。前線が県内から300キロ以内に近づくことで、今週末は雨雲が県内まで届きやすくもなる、とみられます。



梅雨前線の法則も踏まえながら、これからの時期は、特に前線が県内から300キロ以内に近づくかどうか、九州を横切るようになるかどうか、に特に着目して頂ければ、と思います。



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あす17日(水)の県内は、梅雨前線から遠い県北部では多少日が差すこともありますが、全般にはシッカリ曇り空の一日。午後は、わずかに通り雨の所もあるかもしれません。朝から気温が20度以上の所もあり、日中も25～28度くらいまで気温が上がって、一日中、空気はジメジメと感じられそうです。





雲が目立つ空模様でも、夏至間近の今は雲を突き抜けて届く紫外線も十分強いです。油断は禁物、と心得ましょう。





木曜日、そして金曜日も曇りがちの空と、気まぐれなにわか雨には要注意。今週末、土曜日は梅雨前線北上に伴い、一時的に強く雨が降る可能性があり、日曜日も午前中心に雨が残りやすいでしょう。

梅雨らしく、ぐずつく天気が増えていくものの、さほど気温が下がることはなく、むしろ梅雨独特の蒸し暑さが、じわじわ増してきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

