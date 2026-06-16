明石家さんま、中村玉緒さんの通夜に参列 報道陣のカメラに右手を挙げる
今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。
【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子
会場の入口では和田アキ子と対面。玉緒さんをしのび、言葉を交わしていた。また、取材に対応することはなかったが、会場を出る際には報道陣のカメラに右手を挙げていた。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子
会場の入口では和田アキ子と対面。玉緒さんをしのび、言葉を交わしていた。また、取材に対応することはなかったが、会場を出る際には報道陣のカメラに右手を挙げていた。
訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。