高橋ひかる、3ヶ月で辞めた部活を告白「表にでる仕事をさせてもらうようになって…」
俳優の高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）が、16日放送のカンテレ『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）に出演した。
【写真】へそ出しトップスで“美くびれ”を披露する高橋ひかる
高橋は、おなじみ「となりの人間国宝さん」コーナーで1人で街ロケに挑戦し、大阪・中崎町をぶらり。アポなしで街の人に声をかけ、中学2年生の2人組に出会った。
高橋が「何の部活やろなって思って」と聞くと、2人はバスケットボール部だった。すると、高橋は「（自分も）バスケ部です。…3ヶ月で辞めました」と明かし、「でも、黒子のバスケもスラムダンクも大好きです」とにっこり。
「ちょうどこういう表にでる仕事をさせてもらうようになって、私は辞めちゃった」と懐かしげに語り、「部活頑張ってください」とエールを送っていた。
【写真】へそ出しトップスで“美くびれ”を披露する高橋ひかる
高橋は、おなじみ「となりの人間国宝さん」コーナーで1人で街ロケに挑戦し、大阪・中崎町をぶらり。アポなしで街の人に声をかけ、中学2年生の2人組に出会った。
高橋が「何の部活やろなって思って」と聞くと、2人はバスケットボール部だった。すると、高橋は「（自分も）バスケ部です。…3ヶ月で辞めました」と明かし、「でも、黒子のバスケもスラムダンクも大好きです」とにっこり。
「ちょうどこういう表にでる仕事をさせてもらうようになって、私は辞めちゃった」と懐かしげに語り、「部活頑張ってください」とエールを送っていた。