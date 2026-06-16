９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さんの通夜が１６日午後６時から東京・桐ヶ谷斎場で営まれ、歌手の和田アキ子、プロ野球・ソフトバンクの王貞治球団会長ら著名人が参列した。喪主は長女の奥村眞粧美（まさみ）さん。

中村さんをしのび、斎場には多くの関係者が姿を見せた。芸能界からは和田を始め、俳優の鶴見辰吾、同じ所属事務所「長良プロダクション」の後輩で歌手の田川寿美もが参列。球界からは王会長も姿もあった。

和田は「（棺の中の）顔を見て欲しいと言われて見た。きれいな顔でした。とにかくきれいな顔でした。きれいな人なんだと思った」としみじみ。

中村さんとはパチンコ仲間で知られた和田。「私はパチンコが好きで、玉緒さんもそう。私はばれてるんですけど、変装している。どんなに変装しても玉緒さんが後ろから来ると、『どうでっか？』と言っていた」と懐かしがった。周囲に顔バレしたくない和田が「向こう行って下さいって言っても、３０分後くらいに『パンどうですか？』って言ってパンを食べながら中村玉緒として（パチンコを）打っている。電話で『私に声をかけないで』と注意したことがあるんだけど『分かりました。すみません』って。でも明くる日、またパチンコ屋に行ったら『元気ですか？』とまた声をかけてきた」と笑うと、涙を流した。

訃報を聞いた時のことを明かし「つらすぎますね、倒れそうになった。（最後に顔を合わせたのは）一昨年か、去年の暮れくらい。私から電話をして、たわいもない会話をしました。（天国には）勝さんいらっしゃるし、勝さんに『来ましたで』って言っているかもしれない」と天を見上げていた。

告別式は１７日午前９時３０分から同所で営まれる。