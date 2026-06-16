歌手のオリバー・ツリーさんが、ブラジルでヘリコプター衝突事故により、32歳で亡くなった。14日、リオデジャネイロ上空で2機のヘリコプターが空中衝突し、搭乗者6人全員が死亡した。「Life Goes On」「Miss You」などのヒット曲で知られるオリバーさんのほか、YouTuberのガスピさん(本名ガスパル・プリム、23歳)、ブラジル人DJのルーカス・フロタさんも犠牲となった。



【写真】世界の名所をめぐっていたオリバーさん 在りし日の南米での姿

事故機はリオデジャネイロの電気自動車ディーラーに墜落。うち1機が爆発炎上し、敷地内の車両20台に延焼した。地元消防士のファビオ・コントレイラス氏はGloboNewsに「火災を制御し鎮火できたが、残念ながら生存者はいなかった」と語り、地元警察は人的ミスが原因との見方を示している。



オリバーの訃報に、多くの追悼の言葉が寄せられており、シンガー・ソングライターのビービー・レクサはXにこうつづっている。「ショックで言葉もない。ニューヨークでCDサイン会の最中にオリバーさんのニュースを知った。信じられない。彼とは一緒に『Dirty Blonde』に収録する曲をレコーディングした。彼はとても頭が良くて、情熱的で、才能があって、優しかった。本当に悲しい。安らかに眠ってほしい」



オリバーは5月30日にメキシコシティで開幕した世界ツアーの最中で、最新アルバム「Love You Madly, Hate You Badly」のプロモーション中だった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）