双子妊娠を発表したグラビアアイドルの大貫彩香が14日、自身のインスタグラムで新しいヘアスタイルを公開。人気女優と遭遇したことも明かした。



【写真】双子妊娠のお腹にもやさしいAのライン 足元のスニーカーがママスタイル

4日の投稿で「第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます」と伝えていた大貫。「久しぶりに美容院に行ってきた」と報告し、「梅雨に向けてストレートをかけてカラーもしてもらいました！綺麗になったぁ」と満足げ。さらに「みんなに助けてもらってます」とスタッフへの感謝も添えた。



思わぬ出来事もあったという。「あすぽんに一瞬会えたの～ ほんっと優しい人 ドラマかな？女優業でとても忙しそうだった!!! 頑張ってね(岸明日香ちゃんね)」と、過去に撮影会などでも共演している女優の岸明日香と出会ったことも伝える。



「夫が帰りは迎えにきてくれました 元気だったのでIKEAのアイス食べた」とソフトクリームを手にし、双子のマタニティマークがついたカバンを持つ夫で俳優の石見海人との2ショットもアップ。2人は2024年10月に結婚を発表している。



この日のコーデは白のノースリーブのワンピース。展示会で頼んでいたことも明かし、「まだちょっと気が早いかな？て思ったんだけど、暑い日で!! 妊婦なのでしっかり足首丈の靴下とスニーカー履いてますが 笑」と続け、「絶対サンダルと合わせたい♡ 最高に可愛いワンピース これから大活躍です」と続けた。



フリルが印象的なピエリスドレスの品があって美しいAラインとストレートの髪が映えるショットに、ファンからは「すごく似合ってます」「綺麗な髪」「めちゃ可愛い 服もかわいい」「可愛いコーデ」など称賛の声が届いていた。



（よろず～ニュース編集部）