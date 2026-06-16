名古屋の中川運河に６月18日、新たなにぎわい施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」がオープンします。名古屋市は2012年に「中川運河再生計画」を発表。水辺に賑わいを取り戻そうと、新たな価値を見出す対策に取り組んできました。その集大成とも言えるのが「NAKAGAWA CANAL DOORS」なのです。

【写真を見る】｢名古屋市人口ランキング｣ あなたの住む｢区｣の人口の変遷は？30年前と比べると5.5万人増え1位になったのは…

（大石邦彦アンカーマン）

このように時代によってさまざまな変遷をたどってきた名古屋市内。あなたがお住まいの区は、どのような変遷をたどってきたのか。人口の推移で見ていきましょうか。名古屋市の人口ランキング。1995年“30年前”と2025年“今”で見ていきます。

30年前から5.5万人以上増え 1位になった緑区

まず30年前、1位が中川区、2位が緑区でした。これが2025年の1位が緑区、2位が中川区に変わります。特に注目は緑区。人口が5.5万人以上増えています。

3位以下は30年前、北区、南区、名東区となっています。30年後、守山区、千種区、天白区。注目は3位の守山区です。30年前はどうだったのか…7位でした。人口も2.7万人ほど増えてきて、守山区は大躍進です。

2025年の4位以下は4位千種、5位天白、6位名東区、7位北区、8位西区、9位中村区、10位港区、11位南区、12位瑞穂区、13位昭和区、14位中区、15位東区、16位熱田区でした。

85年前、1940年の人口1位の区は？

85年前もお伝えします。85年前だと“ない”区もありますよね。全部で10区でした。1940年の1位は…東区。東区が20.5万人。しかし今は15位、9万人余りで半分以下に減っています。そして2番手は中区の18.6万人。今は14位で10.7万人ですから大幅に減りました。

昔名古屋市は、中区、東区にギュッとこう凝縮されていて、それがどんどん大きくなっていったというのがよくわかります。

緑区と守山区はなぜ人口が増えたのか

今に戻ると、緑区と守山区が最近は人口が増えているということなんですが、なぜ増えたのか。こちら名古屋都市センター特任アドバイザーの加藤義人さんに聞きました。

市が主導して区画整理をしたことで、宅地が供給されて道路などのインフラが整備されたと。利便性が増したので、商業施設もいろいろできてきた。だから人口は増えるべくして増えたというふうに話しています。

人口ランキングでは下位でも近年増加率の大きい中区・東区

では、令和7年と令和2年の国勢調査を比較した、増減率と減少率トップ5というデータも見てみましょう。ある特徴が垣間見えます。

増加率が大きい区は１位中区（＋15.6％）、2位東区（＋7.4％）、3位中村区（＋5.2％）。減少率が大きい区で見てみると、減少率1位は港区（－7.6％）、2位中川区（－2％）。3位は名東区と北区で（－1.7％）になります。

中区や東区は全体では少ないけれど、ここ5年ではそこそこ増えているんです。なぜなのか加藤さんに聞きました。

続く“都心回帰の流れ”

夫婦共働きで、資金的にも余裕がある世帯、また今までは一軒家、郊外に住んでいた人がそれを売って都会へ。そして外国人らが利便性の高い都心へ移住してきています。

外国人向けの賃貸物件は都心だから高い。しかし、5、6人など集団で住んでいるので、その家賃をシェアしているということです。

駅近など、“都心回帰の流れ”はしばらく続きそうです。名古屋市はこれからどうなっていくのでしょうか。