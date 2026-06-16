◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第3代表決定トーナメント2回戦 日本製鉄瀬戸内11―4日本生命（2026年6月16日 わかさスタジアム京都）

3年連続の都市対抗出場を狙う日本製鉄瀬戸内が逆転勝ちで、第3代表決定戦に駒を進めた。2番手の藤野幹大投手（27）が5回を1安打無失点。打線は川瀬剛志内野手（26）が3安打3打点の活躍を見せ、14安打で11得点を挙げた。

「まだ1点差だったので、僕がマウンドに上がって何か空気を変えられたらと思っていました。（5回2死二塁は）ここで簡単に点をやると相手に流れがいくと思ったので、焦らず、冷静に、自分のボールを投げてバッターと勝負することを心がけました」

藤野の好救援が試合の流れを引き寄せた。3―4の5回から2番手として登板。いきなり2死二塁を招いたが、入社6年目の右腕は冷静だった。2球で追い込んだが、「まだ3球ボールを使える」と慌てない。丁寧に低めをついて、フルカウントからの6球目。低めに落差のあるカーブを投げきると、遊飛に仕留めてピンチを脱した。その投球に応えるように、直後の攻撃で味方打線が6点を挙げ、逆転に成功。その後も140キロ台の直球とカットボール、スプリットなどを織り交ぜ、6回以降の4イニングは完全投球を演じた。

「どちらのチームが来てもいいように、自分の体と心を整えて、第3代表戦まで中身の濃い1週間を過ごせたらと思います」

第3代表決定戦は23日に日本新薬とNTT西日本の敗者と対戦（わかさスタジアム京都、午後6時開始予定）。3年連続の東京ドームへ向け、藤野が再び快投を期す。