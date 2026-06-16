ドンキのPPIH 加食・生鮮とも個性派ぞろい 「お得」「エコ」「海外トレンド」

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、主力業態のドン・キホーテ等でオリジナル食品をさらに充実させる。キーワードは「お得」「エコ」「海外トレンド」など。このほど都内で報道関係者向けに商品体験展示会を開催し、プライベートブランド（PB）「情熱価格」ではヒット商品の冷凍パスタ「ヤバ盛り」シリーズ、「たまごかけ風ご飯のたれ」のほか、斬新な“缶レス”のパウチ入りツナもアピールした。

「情熱価格」では安さだけでなく驚きと楽しさも提供する。冷凍パスタ「ヤバ盛り」シリーズは1日に約1万個を販売。「ボロネーゼ」「ナポリタン」など。350〜400gとボリューム満点で、238円（税別、以下同）とお得感ある価格に設定した。トレー付きでお皿いらずも人気の秘訣。

「たまごかけ風ご飯のたれ」は年間の販売実績が10億円を突破。「いつでもどこでも卵かけご飯が食べられる夢のような商品」（同社）だが、日本人のみならず、卵を生で食べない外国人の圧倒的な支持も獲得。日本土産の新たな名物となっている。599円。

「たまごかけ風ご飯のたれ」

ラベルレスのツナ缶で先行した「情熱価格」は、さらにエコを追求した缶レスの「ライトツナパウチ」を発売。同社は「自治体によっては缶ゴミの収集が月1〜2回と少ない。缶レスは新時代のスタンダードになり得る」とアピール。「かつお油漬け」「かつお水煮」の2品。60g×3本、399円。

海外トレンドでは、韓国の現地大手コンビニ「GS25」で人気のカップ麺（キムチチゲラーメンなど）や新スタイルのスタンドパウチ飲料を大々的に導入する。

「キーで開けて楽しむマカダミアナッツ」は、本場オーストアリア産のナッツを使用。付属のキーで殻を割って食べるユニークな商品。殻付きだからこそ新鮮な風味と食感を楽しめるという。

「キーで開けて楽しむマカダミアナッツ」

生鮮品のラインアップも充実。鮮魚はプロの目利きが豊洲市場などから一括で大量仕入れし、品質とお買い得価格にこだわる。精肉コーナーでは、トレーのまま電子レンジ調理（500W・5分）できる「プルコギ」「トンテキ」などを用意する。

精肉売場でレンジ対応も



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