2026年6月13日、大工系YouTuberの大工の正やんが自身のYouTubeチャンネルを更新。縁側のリフォームを公開した。

（関連：【画像あり】現役大工YouTuberが築55年の縁側を美しく再生）

大工の正やんは、2級建築士と1級技能士を持つ現役大工YouTuberだ。福井県敦賀市で52年もの間職人として腕を振るい続け、その活動を発信するYouTubeチャンネルの登録者数は88万人に達する。（2026年6月時点）

現在正やんは、70坪の面積を誇る築55年の日本家屋をフルリフォームしており、今回は縁側編の動画となっている。まずは、天井と床を張り替えていくようだ。ウレタンで天井の隙間を埋め、木組み工法のひとつである“鼻栓”を締めていく。この鼻栓は、「ボルトの締め直しと同じ」と正やんは解説した。さらに、昔の木造建築の縁側は、骨組みをそのまま見せる仕上がりを言う“さらし仕事”が多かったと解説した。ある程度天井に骨組みを取り付けたら、次は断熱材を入れていく。天井板には杉の無垢板を使うようで、色合いも白から赤にグラデーションになるよう入れ替えていく。天井板を貼り付けたら完成だ。

次は床の張り替えをしていくことに。今回は古い床の上に新しい床を張るようで、膨らんでいる箇所は鉋で削ってならしていく。また、床板の厚さのぶん壁際の柱の根本を削る“首切り”は、「古い柱ほど首切りしてやる」「仕事がうんと楽になる」と説明した。そして縁側は綺麗に生まれ変わった。正やんは「これこそ縁側」と満足そうな様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「美しさに感動しました」「良い仕事」「素敵だなぁ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）