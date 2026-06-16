「まじで来たんか！」チュニジア代表の新監督に電撃就任した“白シャツの魔術師”に最大警戒 「ぐっと結束しそう」「日本のことめっちゃ知ってる」【W杯】
現地６月16日、チュニジア・サッカー連盟（FTF）は公式インスタグラムを更新し、北中米ワールドカップに参戦中であるチュニジア代表の新監督にエルベ・ルナール氏が就任すると発表した。前日に行なわれたグループＦ初戦でスウェーデンに１−５の大敗を喫し、サブリ・ラムシ監督が更迭。電光石火のスピードで、57歳のフランス人招聘に漕ぎつけた格好だ。
FTFは「2026年ワールドカップ終了までの暫定措置として、エルベ・ルナール氏をチュニジア代表監督に任命したと発表する。同氏は本日夕方から職務を開始し、契約条件や報酬は従来と同等となる」と詳細を明かし、「またこの合意には、ワールドカップ終了後に、明確なスポーツ面での目標を基盤とした長期契約に向け、交渉を開始することも盛り込まれている」と契約延長の可能性を示唆。そのうえで、「新監督のお披露目となる記者会見は、トレーニング開始30分前に練習場で開催される予定となっている」と報告した。
同時にラムシ前監督に対しては、「契約関係を双方合意のうえで終了した。同氏の今後のプロとしての活動での成功を祈る」と書き添えている。
急転直下の展開に揺れるチュニジア代表。日本時間の21日13時にモンテレイ（メキシコ）でキックオフされる第２戦・日本戦まで中４日というタイミングだ。これまでアジアやアフリカの代表チームで監督を歴任し、今年２月までサウジアラビア代表監督を務めていた“白シャツの魔術師”は、崩壊寸前のチームを立て直せるのか。
日本のSNSやネット上では驚きの声とともにさまざまな受け止めが寄せられている。「まじで来たんか！」「日本のことめっちゃ知ってるからなぁ」「ぐっと結束しそう」「一番嫌な監督になったかも」「なかなか優秀なモチベーターを持ってきたなぁ」「あまりにも早業すぎておかしい」「「ずっと根回ししてたとしか思えん」「ラムシ解任は既定路線だったのかも」「日本に勝機。あと５日で仕上がるはずがない」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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FTFは「2026年ワールドカップ終了までの暫定措置として、エルベ・ルナール氏をチュニジア代表監督に任命したと発表する。同氏は本日夕方から職務を開始し、契約条件や報酬は従来と同等となる」と詳細を明かし、「またこの合意には、ワールドカップ終了後に、明確なスポーツ面での目標を基盤とした長期契約に向け、交渉を開始することも盛り込まれている」と契約延長の可能性を示唆。そのうえで、「新監督のお披露目となる記者会見は、トレーニング開始30分前に練習場で開催される予定となっている」と報告した。
急転直下の展開に揺れるチュニジア代表。日本時間の21日13時にモンテレイ（メキシコ）でキックオフされる第２戦・日本戦まで中４日というタイミングだ。これまでアジアやアフリカの代表チームで監督を歴任し、今年２月までサウジアラビア代表監督を務めていた“白シャツの魔術師”は、崩壊寸前のチームを立て直せるのか。
日本のSNSやネット上では驚きの声とともにさまざまな受け止めが寄せられている。「まじで来たんか！」「日本のことめっちゃ知ってるからなぁ」「ぐっと結束しそう」「一番嫌な監督になったかも」「なかなか優秀なモチベーターを持ってきたなぁ」「あまりにも早業すぎておかしい」「「ずっと根回ししてたとしか思えん」「ラムシ解任は既定路線だったのかも」「日本に勝機。あと５日で仕上がるはずがない」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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