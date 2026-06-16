日本はもちろん海外からも “粉もん” が大集結！池袋東武「粉博」はたっぷりお腹を空かせて何度もいきたいイベントです

日本が世界に誇れる食文化のひとつが「粉もん」。小麦粉を使用した料理「粉もの」のことで、大阪名物として知られる「お好み焼き」や「たこ焼き」が代表格といえましょう。

東京にある池袋東武では古今東西の粉もんが集結する「粉博」が開催されます。なんと日本だけでなく、世界の粉もんまで勢ぞろいするんだってッ!!

【どんなイベント？】

2026年6月17日から6月22日まで、東武百貨店 池袋本店 8階催事場で開催される「粉博」。今回で5回目を迎える人気イベントなんです。

テーマはずばり「世界の粉もの」。なんと店舗数は、初出店12店舗を含む52店舗にもおよぶなんて……すごくないですか！

【日本代表メニューをチェック】

それではここからは、会場でいただけるメニューをチェックしていきましょう。

まずは日本代表から。日本の粉もんといえば……やっぱり大阪三大粉もんといわれている「お好み焼き」「たこ焼き」「いか焼き」ですよね♪

・＜東武限定品・実演＞「大粒牡蠣海鮮デラックス焼き」2160円 / お好み焼きみっちゃん横川店分家 ※各日販売予定30点

広島県産牡蠣を贅沢に使用した豪華お好み焼き。牡蠣のほかには海老・イカ・帆立がたっぷり。

・＜実演＞「味くらべ（旨口ソース・岩塩・ダシしょうゆ・タルタルソース）」1601円 / 道頓堀 赤鬼

たこ焼きを食べ比べできちゃうお得なセット。岩塩、ダシしょうゆ、旨口ソース、タルタルソースの順番でいただくのがおすすめなのだとか。

・＜実演＞「大阪名物！玉子入りいかやき ねぎ入り（ソース味・醤油味）」432円 / いかやきやまげん 京橋本店

山芋と出汁の効いたモチモチ生地×イカのプリプリとした食感を楽しめる、いか焼き。自慢のコク旨オリジナルソースもおいしさのポイント。

さらにさらに、551HORAIの豚まんやちまき（※整理券配布）、大分県日田市の日田焼そば、東武限定品となるメンチカツや抹茶スイーツもラインナップ。また粉もんスイーツとして、きなこを使用したドリンク・パフェ・かき氷も登場するのっ！ 粉もんの筆頭ともいえる「パン」も豊富に用意しているみたいよ。

【世界の粉もんメニューをチェック】

続いては世界の粉もんです。気になりすぎるラインナップはこちら〜！

・＜シンガポール＞「できたてミルクロール（ミルク）」250円 / 塩とバター ※各日数量限定

シンガポール発のスイーツパン。じゅわっと香ばしい、揚げ焼きミルクロールです。パンの塩味とミルククリームがくせになる味わいなのだとか。

・＜台湾＞「健民式焼米粉(ビーフン)」751円 / YUNYUN

お米で作られた自社製のビーフンの香ばしさと旨みを味わえる1皿。

・＜イギリス＞「スコーン」301円 / 執事喫茶Swallowtail

発酵バターと生クリームを贅沢に使用した食べやすい小ぶりのスコーン。東武限定「チョコオレンジ」や「ラムレーズン」といったフレーバーを用意。

・＜アメリカ＞「クッキー」331円〜 / Yoko’s Cookies

専門店によるアメリカンクッキー。ダブルチョコやチョコチップなどの定番に加えて、東武限定品として「ココナッツみそクランチ」もラインナップしています。

スイーツからごはん系まで幅広くて、片っ端から試してみたくなっちゃいます。たくさん食べられるよう、たっぷりおなかを空かせておかなくちゃ！

※価格はすべて税込み。イートインの場合は「消費税率10％」の価格となります。

※整理券の配布に関する情報など、詳細については参照サイトからご確認ください。

参照元：東武百貨店、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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