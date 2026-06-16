17日(水)は真夏日に迫る暑さの所がありそうです。



◆警報・注意報

現在、内陸や山沿いを中心に広く雷注意報が発表されています。



◆6月17日(水)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけるでしょう。

最高気温は上越市と妙高市で29℃まで上がり、16日より暑くなりそうです。



・中越地方

朝から青空が広がるでしょう。

日中の気温は、沿岸部で26℃前後、山沿いで31℃前後の予想で、7月下旬並みの所が多くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

おおむね晴れる見込みで、にわか雨の心配はないでしょう。

最高気温は、広い範囲で30℃を超えて、真夏日になりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

ジリジリと日差しが照りつけるでしょう。

日中はグングン気温が上がり、内陸や山沿いほど、厳しい暑さになりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝の早い時間は雲が広がる所があっても、日中はよく晴れる見込みです。

最高気温は30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。



◆風と波

比較的穏やかでしょう。



◆熱中症情報

長岡で"厳重警戒"、そのほかは広く警戒レベルとなっています。



◆週間予報

18日(木)は、天気が下り坂で、午後は、所々に雨雲がかかるでしょう。

19日(金)も午前中は雨の降る所がありそうです。

20日(土)以降も、曇りや雨のスッキリしない天気の日が多くなるでしょう。

県内にも本格的な雨の季節が迫っています。



17日は所々で真夏日になりそうです。

こまめに水分を摂るなど、熱中症に警戒をしてください。