17日は所々で真夏日になりそう、熱中症に警戒を【これからの天気(6月16日18時40分現在)｜新潟】
17日(水)は真夏日に迫る暑さの所がありそうです。
◆警報・注意報
現在、内陸や山沿いを中心に広く雷注意報が発表されています。
◆6月17日(水)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけるでしょう。
最高気温は上越市と妙高市で29℃まで上がり、16日より暑くなりそうです。
・中越地方
朝から青空が広がるでしょう。
日中の気温は、沿岸部で26℃前後、山沿いで31℃前後の予想で、7月下旬並みの所が多くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
おおむね晴れる見込みで、にわか雨の心配はないでしょう。
最高気温は、広い範囲で30℃を超えて、真夏日になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
ジリジリと日差しが照りつけるでしょう。
日中はグングン気温が上がり、内陸や山沿いほど、厳しい暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝の早い時間は雲が広がる所があっても、日中はよく晴れる見込みです。
最高気温は30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。
◆風と波
比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
長岡で"厳重警戒"、そのほかは広く警戒レベルとなっています。
◆週間予報
18日(木)は、天気が下り坂で、午後は、所々に雨雲がかかるでしょう。
19日(金)も午前中は雨の降る所がありそうです。
20日(土)以降も、曇りや雨のスッキリしない天気の日が多くなるでしょう。
県内にも本格的な雨の季節が迫っています。
17日は所々で真夏日になりそうです。
こまめに水分を摂るなど、熱中症に警戒をしてください。
◆警報・注意報
現在、内陸や山沿いを中心に広く雷注意報が発表されています。
◆6月17日(水)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけるでしょう。
最高気温は上越市と妙高市で29℃まで上がり、16日より暑くなりそうです。
・中越地方
朝から青空が広がるでしょう。
日中の気温は、沿岸部で26℃前後、山沿いで31℃前後の予想で、7月下旬並みの所が多くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
おおむね晴れる見込みで、にわか雨の心配はないでしょう。
最高気温は、広い範囲で30℃を超えて、真夏日になりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
ジリジリと日差しが照りつけるでしょう。
日中はグングン気温が上がり、内陸や山沿いほど、厳しい暑さになりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝の早い時間は雲が広がる所があっても、日中はよく晴れる見込みです。
最高気温は30℃くらいまで上がる所が多いでしょう。
◆風と波
比較的穏やかでしょう。
◆熱中症情報
長岡で"厳重警戒"、そのほかは広く警戒レベルとなっています。
◆週間予報
18日(木)は、天気が下り坂で、午後は、所々に雨雲がかかるでしょう。
19日(金)も午前中は雨の降る所がありそうです。
20日(土)以降も、曇りや雨のスッキリしない天気の日が多くなるでしょう。
県内にも本格的な雨の季節が迫っています。
17日は所々で真夏日になりそうです。
こまめに水分を摂るなど、熱中症に警戒をしてください。