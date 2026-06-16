ふわふわとした素材で手触り抜群◎「マルチケース コリラックマ」が付いてくる！ 予約必須の『Rilakkuma マルチケース コリラックマ』は7月16日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Rilakkuma マルチケース コリラックマ』（KADOKAWA）の「マルチケース コリラックマ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
KADOKAWAから7月16日に発売される『Rilakkuma マルチケース コリラックマ』（税込3289円）。付録として、「マルチケース コリラックマ」が付いてきます。
書類や文具の収納はもちろん、PCやタブレットの持ち運びにも活躍する大小4つのポケット付き。ふかふかの緩衝材が入っているため、大切なデジタル機器もしっかり保護してくれます。ダブルファスナー仕様で大きく開けられるので、荷物の出し入れがスムーズ。内側にもコリラックマの総柄イラストが施されており、開けるたびにほっこりとした気分になれます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Rilakkuma マルチケース コリラックマ』の「マルチケース コリラックマ」が見逃せない！
KADOKAWAから7月16日に発売される『Rilakkuma マルチケース コリラックマ』（税込3289円）。付録として、「マルチケース コリラックマ」が付いてきます。
コリラックマの顔を再現！飾っても持ち歩いても映えるフェイス型デザインコリラックマの顔を忠実に再現したフェイス型のマルチケース。ふわふわとした素材で手触り抜群な仕上がりになっています。サイズは高さ約22.5cm（耳を除く）×幅33cm×厚み2.5cmと、たっぷり荷物を収納できるゆとりのある大きさ。デスクに飾っても持ち歩いても存在感が際立つ、キュートなデザインが魅力です。
大小4つのポケット＆ダブルファスナーで実用性も◎
書類や文具の収納はもちろん、PCやタブレットの持ち運びにも活躍する大小4つのポケット付き。ふかふかの緩衝材が入っているため、大切なデジタル機器もしっかり保護してくれます。ダブルファスナー仕様で大きく開けられるので、荷物の出し入れがスムーズ。内側にもコリラックマの総柄イラストが施されており、開けるたびにほっこりとした気分になれます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)