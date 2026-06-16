長崎市議会で一般質問が始まり、新たな学校給食センターの開業前リハーサルのあり方について議員から質問が出されました。

長崎市は、現在整備を進めている中部と南部の学校給食センターで、9月から市立小中学校の給食の提供を始める予定です。

市議会で開かれた一般質問で池田 章子議員は、開業前の配送手順などを確認するリハーサルで調理される給食の取り扱いについて質問し、「フードロスの観点から学校教育上問題がある」と指摘しました。

市教育委員会によりますと、8月のリハーサルでは、中部センターで約2万4000食、南部センターで約5000食、計2万9000食を調理。

このうち、実際に提供される最終リハーサルの分を除く2万食あまりを廃棄する予定にしています。

（長崎市教育委員会 西本 紱明 教育長）

「文部科学省が定める学校給食衛生管理基準の、調理後2時間以内の喫食を達成できないことも想定される。なお他都市においても、開業時のリハーサルにおいて、本市と同様の対応を行っている状況」

議員からは、市内の小中学校が登校日の8月9日の日曜日にリハーサルを実施し、給食を提供する意見も出されましたが、市側は交通状況などを鑑みて「開業に向けたリハーサルのため平日に実施せざるを得ない」と答えました。