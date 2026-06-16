「なんだろう？」スタバ、桃の新商品発売に期待の声「桃桃桃の季節だーー！」「炭酸？紅茶？ミルク？」
スターバックス コーヒーの公式X（旧Twitter）は6月16日、投稿を更新。絵文字と動画で、新商品の登場を予告しました。
【動画】スタバが新商品を予告
コメントでは「桃がメインで炭酸水か？アイスティー？ミルク？のどれかをチョイスできるドリンク？」「モールス信号的な?!」「桃桃桃の季節だーー！！」「なんだろう？楽しみです」「何だか知らないけど期待してます！！」「フラペチーノ、ピーチティー、チラックス？」「なんでしょう？炭酸？紅茶？ミルク？気になります」と、期待の声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【動画】スタバが新商品を予告
「なんだろう？楽しみです」同アカウントは「3つの・・・」とつづり、1本の動画を投稿。牛乳入りのコップ、桃、ティーポット、泡の絵文字が並んでおり、桃の絵文字で「モモ」と書いています。動画では、みずみずしい桃の映像と共に「とろっ」「シュワッ」「ごろっ」「COMING SOON 2026.6.24」の文字が表示されています。24日に何らかの新商品が登場するようです。
「チラックスソーダゆずシトラス」同アカウントは普段から、ドリンクを飲みたくなるようなポストを多数公開しています。12日には「なんだか最近お天気が安定しませんね そんなときこそ、気分を晴れやかに… #チラックスソーダゆずシトラス ですっきり Chill & Relax しましょう！」と、画像付きで投稿していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)