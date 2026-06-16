2025年度、石川県内の児童相談所が受け付けた児童虐待に関する相談件数は1626件で過去5年連続で1600件を越えていることが分かりました。

県によりますと2025年度、県内の児童相談所で対応した18歳未満の子供に対する児童虐待の相談件数は、前の年度と同じ1626件となりました。

児童虐待の相談件数は2021年度までは右肩上がりに増加したあと2023年度には過去最多の1645件となっていて10年前と比べると2倍以上に増えていてます。

内訳は心理的虐待が894件と最も多く次いで身体的虐待が494件、育児放棄などのネグレクトが225件、性的虐待が13件でした。

虐待した者の9割以上が、虐待された子どもの実父もしくは実母

また、虐待をした人の9割以上が実父もしくは実母と分かりました。

県は核家族化や地域とのつながりが希薄化したことが虐待の増加につながっているとする一方で、県民の意識が高まり通報が増えていることが相談件数の高止まりが続いている要因とみています。

県は24時間対応の児童相談所虐待対応ダイアル「189（いち・はや・く）」を周知するなど早期発見・早期対応に努めていきたいとしてます。