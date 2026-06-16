「完璧なボンキュッボンや」大原優乃、引き締まった肉体に「透明感えぐ過ぎてもはや見えない」反響！
グラビアアイドルの大原優乃さんは6月15日、自身のInstagramを更新。美容雑誌『VOCE』（講談社）の企画「【大原優乃のやわふわボディ】のつくりかた」でのモデルショットを公開しました。
【写真】大原優乃の圧巻スタイル！
コメントでは「もうスタイル抜群という言葉では、足りないくらいの美しさ」「年々可愛さキレイさが増していってますね」「完璧なボンキュッボンや」「透明感えぐ過ぎてもはや見えない」「本当に凄いです…」「す、素晴らしい…そして、腹筋もキレっキレ」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】大原優乃の圧巻スタイル！
「身体を仕上げて」臨んだ撮影大原さんは「この企画のお話をいただいてから、自分なりに身体を仕上げて撮影に臨みました 地道にコツコツと向き合ってきた中で、私自身も勇気をもらったご褒美のような撮影でした」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1〜5枚目では、ベージュのチューブトップとショートパンツを合わせたコーディネートで、美しいくびれを披露しています。
ボディメイクへの思いも明かす13日にも「VOCEさんにて、ボディ企画を組んでいただきました」とつづり、別カットを公開していた大原さん。美しいデコルテや引き締まったウエストを披露しています。また、「自分の身体と長年向き合ってきた中で、やっと形になってきた私なりのこだわりをとことんお話させてもらっています」と、ボディメイクへの思いもつづりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)