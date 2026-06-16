長く急な石段を登っていたけれど、途中で足が動かなくなって......。

【旅先で衝撃体験】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て…降りようとしたら運賃箱をふさがれた

愛知県在住の男性読者・Wさんは愛媛旅行中にピンチに陥った。

そこに差し伸べられたのは――。

＜Wさんからのおたより＞

6月3日、愛媛県松山市の道後温泉の近くにある伊佐爾波神社に行きました。

江戸時代建立の国指定重要文化財で、日本三大八幡造りである社殿が、135段の石段の上に絢爛豪華な赤い楼門を見せています。

後期高齢者の私にとって、聳えるような石段を上り切ることは、持病の喘息の改善を確認するための挑戦でもありましたが、3分の2ほど上ったところで後悔しました。呼吸が苦しくなりました。

目の前にぬうっと現れたのは

こうなると全身の細胞に酸素が行き渡らず、足を上げることさえ困難になります。

そんな私を、日本人が追い抜いて行きます。

呼吸を整え、手摺りにすがって歩き始めたとき、目の前にぬうっとたくましい腕が差し伸べられました。

反射的に握った分厚い手の先を見上げると、髭面の外国の若者が私を見つめています。

上り切って「where are you from？」と尋ねると、ベルギーの青年でした。

青年は石段を私のためにもう一度登り直してくれたそうです。

旅先での心温まる国際交流でした。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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