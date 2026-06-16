故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。女優の浅田美代子(70)らが参列し、玉緒さんを悼んだ。

浅田はTBS「さんまのSUPERからくりTV」などの人気番組で玉緒さんと共演。「からくりのメンバーといつもご飯をたべていました」と思い出を振り返り、「コロナもあってお会いできなかった。その時くらいからお会いできてないです。さみしいですね」と心境を明かした。フジ系の「さんま・玉緒・美代子のいきあたりばったり珍道中」でも共演。「一緒に旅番組をやっていて、ずっと一緒にいるから楽しかったです」と話した。

玉緒さんとの別れを済ませ「お顔を見て、本当にきれいでした。笑っている姿が…しょうがないですよね。見られないのは。遺影はおきれいでした」。生前の玉緒さんについては「勝さんのことが大好きで、いつもパパさん、パパさんと言っていました。昔、勝さんが浮気をした時に、玉緒さんが怒って。そしたら勝さんが「玉緒、その顔だ。芝居はそれだ」と言っていたという話もしていました」と明かし、「勝さんが大好きだったんですね。やっと2人で話したり、誰にも邪魔をされずに過ごしているんじゃないでしょうか」と思いを寄せた。

通夜には玉緒さんと親交の深かった歌手の和田アキ子、勝さんの“一番弟子”だった俳優・松平健、歌手の早見優、田川寿美、水森かおり、岩佐美咲、「クレイジーケンバンド」の横山剣、俳優・鶴見辰吾、フリーアナウンサーの徳光和夫、TBSの安住紳一郎アナウンサー、平沢勝栄衆院議員らも参列した。