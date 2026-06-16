故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。玉緒さんと親交の深かった歌手の和田アキ子（76）が参列し、「思い出をしゃべるだけで胸がいっぱい」と涙ながらに語った。

最後のお別れをした和田は「寂しいです。本当にきれいな顔でした。きれいな人だったんだなと」と思いを口に。

「勝新太郎さんと玉緒さんと銀座で仕事の打ち上げをした時に派手にやりましょうということで、ジャズを玉緒さんが踊っていました」と思い出を振り返った。

パチンコが大好きだった玉緒さん。「私もパチンコが好きで、私はバレないようにしているんですけれど、どんな変装しても玉緒さんが“どうでっか？”と。“向こう行ってください”と言っても30分もすると“おなかすいてますやろ”とパンを持ってくるんです。中村玉緒として打っているんです」とパチンコを巡る出来事を明かし、「ある日、またパチンコやで会った時は元気ですか？と。明るくて…つらすぎますね」と目を潤ませて吐露した。

最後は「電話で話した」と明かし、「顔を見たのは一昨年か去年の暮れか。電話では元気そうでした。たわいもない話をして」。

「今頃は向こうに勝さんがいるんで、明るく勝さんと話しているんじゃないでしょうか。私は勝さんと番組で一緒して飲みに連れてってもらったりして。（若山）富三郎さんにもかわいがってもらいました」としみじみと語り、「今、玉緒さんとの思い出をしゃべるだけで胸がいっぱいです」と言葉を詰まらせた。

お笑いタレントの明石家さんま、勝さんの“一番弟子”だった俳優・松平健、女優の浅田美代子、歌手の早見優、田川寿美、水森かおり、岩佐美咲、「クレイジーケンバンド」の横山剣、俳優・鶴見辰吾、フリーアナウンサーの徳光和夫、TBSの安住紳一郎アナウンサー、平沢勝栄衆院議員らも参列した。