毎日10分無料でどこからでも読める！ BOOK☆WALKERの強力な書籍試し読み機能と、細かく調節できるブックリーダーや辞書機能がすごい
文芸書や実用書を買うきっかけは何だろうか？ 文学賞の受賞作品だったから、著者やシリーズを追っているから、店頭で見て面白そうだったから、そのジャンルが好きだから、映像化したから…。そのきっかけや理由はさまざまだろう。しかし、店頭でも電子でも、「少し試し読みしてみる」という人は多いのではないだろうか。でも、「最近忙しくてあんまり手に取れていないかも…/スマホで小説を読むのに慣れなくて…/新しい本を探す時間がなくて…」なんて方はいないだろうか。また、本をスマホで読む際に、字の大きさや行間、背景色を細かくカスタムして読みやすい環境を整えたい！――そんな方に、KADOKAWAグループの総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」の試し読み機能やブックリーダーの便利機能、活用法をお伝えしたい。現在電子書店を多用している人も、もちろんまだ電子書店を使ったことがない人も、快適な読書への入り口になれば幸いだ。
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こんな人におすすめ！
・小説本を試し読みして選びたい
・実用書やビジネス書は「このテーマ」が書かれているか確認してから買いたい
・ラノベの何巻まで持ってたか確認したい
・小説/ラノベ本の映像化の先がどこからか確認してから買いたい
・内容やキーワードをフックに新しい本を探したい
・ブックリーダーの文字サイズや背景色、行間までカスタムして快適にしたい
・読書中に付箋やマーカーを使いたい
・漢字や言葉の読み方や意味を辞書機能で調べながら読書したい
・他ユーザーの口コミ・レビューを読んでから買いたい
■★毎日10分何ページでも読める試し読み書籍は対象2万冊以上！ 新たな作品との出会いが強み
■■小説やライトノベル、実用書を毎日10分、どこからでも試し読みできちゃう！
電子書店の試し読みは冒頭数ページということが多いが、BOOK☆WALKERでは対象の書籍は毎日10分間、紙の本と同じように途中からでも、最後からでも好きなページから自由に試し読みができてしまう。名作小説、人気ラノベ、話題のビジネス書まで2万冊以上が対象となっており、試し読みしてから購入する際の利便性が広い。無料会員登録のみで、何冊でも全ページが読めるのだ。
そのため、好みに合うかだけでなく、たとえば「このビジネス書って自分が知りたいタイムマネジメントについて言及があるのかな」「シリーズでの中のあのキャラのあのシーンを電子で買いたい。この巻に収録されているっけ？」「このホラー作品、犬が死んでいないかだけ確認したい！」のような時に確認しながら買えるのは安心感が高いうえに、より要望に合った選書を可能にしてくれる。
■■あなたの趣味や好きな作品に出会える「内容キーワード検索」
テキスト作品の「内容（本文）」を対象に、キーワードで作品を探せる機能も。未購入書籍も購入済み書籍も検索可能なので、新たな本との出会いに使えるのはもちろん、「あのまん丸で人語をしゃべるマルって名前の猫ちゃんが出てきた作品は何の本だったっけ！」「王様が回帰しながら国の滅亡を防ぐために奮闘する小説って何だったっけ」「兄妹が冒険する小説が読みたい」など、キーワードから本を探したいときにも便利だ。
■■作品詳細ページからほかのユーザーのレビューが見られる！
”日本最大級”の書評サイト「読書メーター」からの提供で、既に本を読んだユーザーのレビューを作品詳細ページから見ることができる。読書メーターは“読んだ本を記録して読書量を管理したり、日本中の読書家さんと本を通じたコミュニケーションができるサービス”で、サイトに寄せられるレビューは読書家・出版関係者からの信頼が高いと評判。口コミから本を選びたい人におすすめだ。
■■小説本をよく読む人に朗報！ 行間や文字サイズが１％単位で調整可能!? ブックリーダーを自分が一番読みやすい設定にカスタマイズ
小説本やビジネス書を読む人に嬉しいのが、アプリでは文字サイズ・余白・行間・明るさを1％単位でカスタマイズできること。長時間読む場合や、デバイスに最適化させたい場合にこの利便性はくせになる。さらにページ送りアニメーションも3種類から、背景色も5種類から選ぶことができ、快適さの追求をはかれるとともに、“自分が気になるノイズを減らす”ことができるのは、特に本読みの人にとっては大事なポイントではないだろうか。しかも、デバイスを変えても続きから読めるので、家ではタブレット、移動中はスマホ…のように複数台をシチュエーションに合わせて使ってもストレスがない。
■■付箋もマーカーも使えちゃう
読書中に付箋やメモ、マーカーを付け、付箋をつけたページ、マーカーを引いた箇所を後からまとめて確認ができる。
■■辞書機能つき！長押しで検索
本を読んでいて「この言葉ってどういう意味？」「読み方が分からない…」という場合にも、テキスト部分を長押しして検索ができる。わざわざブラウザを立ち上げて検索すると読書が中断されてしまう、あの手間を省略できるのはうれしい機能だ。
他にも便利な機能がたくさんあって、書ききれないので、「こんなことができないかな」と思ったらぜひ、こちらのページを確認していただきたい。
試し読みしているだけでも買いたい本のお気に入り登録が増えていくこと間違いなし！ さらに、どこからでも読める試し読みやキーワード検索を使えば、「思っていたのと違った」「買いたい巻はこれじゃなかった」というような残念な事態も軽減できるだろう。筆者は目が悪いため、読んでいる間、文字の多きさやページ送りのアニメーションなども気になってしまうたちなので、細かく好みに合わせられるのは嬉しい機能だ。みなさんも快適な読書体験ができますように！
※各種キャンペーンの詳細はBOOK☆WALKERページにてご確認ください。
※各機能の詳細は、BOOK☆WALKER内・アプリ内でご確認ください。
こんな人におすすめ！
・小説本を試し読みして選びたい
・実用書やビジネス書は「このテーマ」が書かれているか確認してから買いたい
・ラノベの何巻まで持ってたか確認したい
・小説/ラノベ本の映像化の先がどこからか確認してから買いたい
・内容やキーワードをフックに新しい本を探したい
・ブックリーダーの文字サイズや背景色、行間までカスタムして快適にしたい
・読書中に付箋やマーカーを使いたい
・漢字や言葉の読み方や意味を辞書機能で調べながら読書したい
・他ユーザーの口コミ・レビューを読んでから買いたい
■★毎日10分何ページでも読める試し読み書籍は対象2万冊以上！ 新たな作品との出会いが強み
■■小説やライトノベル、実用書を毎日10分、どこからでも試し読みできちゃう！
電子書店の試し読みは冒頭数ページということが多いが、BOOK☆WALKERでは対象の書籍は毎日10分間、紙の本と同じように途中からでも、最後からでも好きなページから自由に試し読みができてしまう。名作小説、人気ラノベ、話題のビジネス書まで2万冊以上が対象となっており、試し読みしてから購入する際の利便性が広い。無料会員登録のみで、何冊でも全ページが読めるのだ。
そのため、好みに合うかだけでなく、たとえば「このビジネス書って自分が知りたいタイムマネジメントについて言及があるのかな」「シリーズでの中のあのキャラのあのシーンを電子で買いたい。この巻に収録されているっけ？」「このホラー作品、犬が死んでいないかだけ確認したい！」のような時に確認しながら買えるのは安心感が高いうえに、より要望に合った選書を可能にしてくれる。
■■あなたの趣味や好きな作品に出会える「内容キーワード検索」
テキスト作品の「内容（本文）」を対象に、キーワードで作品を探せる機能も。未購入書籍も購入済み書籍も検索可能なので、新たな本との出会いに使えるのはもちろん、「あのまん丸で人語をしゃべるマルって名前の猫ちゃんが出てきた作品は何の本だったっけ！」「王様が回帰しながら国の滅亡を防ぐために奮闘する小説って何だったっけ」「兄妹が冒険する小説が読みたい」など、キーワードから本を探したいときにも便利だ。
■■作品詳細ページからほかのユーザーのレビューが見られる！
”日本最大級”の書評サイト「読書メーター」からの提供で、既に本を読んだユーザーのレビューを作品詳細ページから見ることができる。読書メーターは“読んだ本を記録して読書量を管理したり、日本中の読書家さんと本を通じたコミュニケーションができるサービス”で、サイトに寄せられるレビューは読書家・出版関係者からの信頼が高いと評判。口コミから本を選びたい人におすすめだ。
■■小説本をよく読む人に朗報！ 行間や文字サイズが１％単位で調整可能!? ブックリーダーを自分が一番読みやすい設定にカスタマイズ
小説本やビジネス書を読む人に嬉しいのが、アプリでは文字サイズ・余白・行間・明るさを1％単位でカスタマイズできること。長時間読む場合や、デバイスに最適化させたい場合にこの利便性はくせになる。さらにページ送りアニメーションも3種類から、背景色も5種類から選ぶことができ、快適さの追求をはかれるとともに、“自分が気になるノイズを減らす”ことができるのは、特に本読みの人にとっては大事なポイントではないだろうか。しかも、デバイスを変えても続きから読めるので、家ではタブレット、移動中はスマホ…のように複数台をシチュエーションに合わせて使ってもストレスがない。
■■付箋もマーカーも使えちゃう
読書中に付箋やメモ、マーカーを付け、付箋をつけたページ、マーカーを引いた箇所を後からまとめて確認ができる。
■■辞書機能つき！長押しで検索
本を読んでいて「この言葉ってどういう意味？」「読み方が分からない…」という場合にも、テキスト部分を長押しして検索ができる。わざわざブラウザを立ち上げて検索すると読書が中断されてしまう、あの手間を省略できるのはうれしい機能だ。
他にも便利な機能がたくさんあって、書ききれないので、「こんなことができないかな」と思ったらぜひ、こちらのページを確認していただきたい。
試し読みしているだけでも買いたい本のお気に入り登録が増えていくこと間違いなし！ さらに、どこからでも読める試し読みやキーワード検索を使えば、「思っていたのと違った」「買いたい巻はこれじゃなかった」というような残念な事態も軽減できるだろう。筆者は目が悪いため、読んでいる間、文字の多きさやページ送りのアニメーションなども気になってしまうたちなので、細かく好みに合わせられるのは嬉しい機能だ。みなさんも快適な読書体験ができますように！
※各種キャンペーンの詳細はBOOK☆WALKERページにてご確認ください。
※各機能の詳細は、BOOK☆WALKER内・アプリ内でご確認ください。