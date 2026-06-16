マリオット・インターナショナルは6月15日、「コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート（Courtyard by Marriott Okinawa Resort）」の開業を発表した。「コートヤード・バイ・マリオット」ブランドとして沖縄初進出となり、名護市のビーチフロントに位置する同ホテルは全170室の客室を備えている。豊かな琉球文化や美しいサンゴ礁、そしてユネスコ世界自然遺産に登録されているやんばる地域で知られる沖縄において、マリオット・インターナショナルのリゾートポートフォリオをさらに拡充するもの。

「コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート」は、沖縄初の「コートヤード・バイ・マリオット」ホテルとなる。オーシャンビューおよびマウンテンビューを楽しめる客室・スイート全170室を備える。ロケーションは、沖縄本島北部の名護湾に面した喜瀬ビーチ。那覇空港から車で約1時間となる。レストラン・バーは、オールデイダイニングレストランおよびロビーラウンジ＆バー。宴会・イベント施設として、企業イベントや各種パーティーに対応する210m2の多目的イベントスペース、およびリゾートチャペルを有する。ウェルネス・レクリエーションは、「マリンクラブ ベリー」によるダイビング、フライボード、スタンドアップパドルボード（SUP）などのマリンアクティビティに加え、フィットネスセンター、キッズクラブを完備している。周辺観光スポットは、ブセナ海中公園、かねひで喜瀬カントリークラブ、やんばる国立公園。

沖縄本島北部の名護湾を望む喜瀬ビーチ沿いに位置する同ホテルは、コートヤード・バイ・マリオットならではの温かみのあるモダンなホスピタリティを、日本を代表するリゾート地のひとつで提供する。亜熱帯性気候、透明度の高い海、そしてゆったりとした島暮らしの時間で知られる沖縄は、国内外から毎年多くの旅行者が訪れる人気のデスティネーションとなっている。ホテルは那覇空港から約72キロメートル、車で約1時間の場所に位置している。

コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾートは、名護湾の美しい海と周囲の山々を一望できるビーチフロントのリゾートとして、開放感あふれる滞在体験を提供する。ホテルから徒歩圏内には、海中展望塔から色鮮やかな海洋生態系やサンゴ礁を観察できる「ブセナ海中公園」がある。また、車でほど近い場所には、海岸線と豊かな森林に囲まれた2つのチャンピオンシップコースを有する「かねひで喜瀬カントリークラブ」があり、その先にはユネスコ世界自然遺産に登録されているやんばる地域が広がる。

またホテルの設計は、日本を代表する建築設計事務所である久米設計が担当した。館内は、快適性、機能性、そして現代的なデザインを重視するコートヤード・バイ・マリオットブランドの理念を反映した空間となっている。デザインは、沖縄西海岸の豊かな自然美から着想を得ており、「名護ブルー」と称される鮮やかな海の青と、沖縄屈指の美しさを誇る喜瀬ビーチの白砂が織りなすコントラストを表現している。床から天井まで広がる大きな窓と、細部までこだわったインテリアデザインによって、館内と周囲の自然が緩やかにつながり、消費者は沖縄北部ならではの美しい景観と穏やかな空気を存分に感じながら過ごすことができる。



「客室」

客室およびスイートは、快適性とデザイン性を兼ね備えたモダンな設備を備え、心地よい滞在空間を提供する。オーシャンビュールームには海を望むプライベートバルコニーを完備し、マウンテンビュールームからは豊かな自然を一望できる。多くの客室は最大4名まで宿泊可能で、家族やグループでの滞在に最適だとか。スイートルームは、ゆとりあるリビングスペースを備え、仕事にもくつろぎにも対応する快適な空間となっている。すべてのスイートルームからは美しいサンセットを望むことができ、滞在をより印象深いものに演出する。また、一部のスイートルームには二段ベッドを備えており、子どもも含め家族や友人同士での旅行にも最適な、思い出に残る滞在を楽しめる。

ホテル内のオールデイダイニング「Shioka（潮香）」では、沖縄ならではの食材や郷土の味わいを取り入れた料理に加え、毎日提供されるインターナショナル・ブレックファスト ビュッフェや、シェフこだわりのランチおよびディナーメニューを堪能できるほか、店内席に加えて心地よい海風を感じながら食事を楽しめるテラス席も備えているため、リラックスしたカジュアルな雰囲気の中で過ごせる。また、ロビーラウンジ＆バー「THE LOUNGE」では、名護湾を一望する開放的な空間で、くつろぎのひとときや歓談を楽しめる。併設のバーでは、沖縄の自然や文化から着想を得たオリジナルカクテルをはじめ、厳選された各種ドリンクを提供する。

ホテル内の「Marine Club Berry (マリンクラブ ベリー)」では、シュノーケリングやダイビング、フライボード、スタンドアップパドルボード（SUP）など、多彩なマリンアクティビティを通じて、沖縄の美しい海を満喫できる。経験豊富なインストラクターが在籍し、初心者や家族向けのプログラムも充実しているため、透明度の高い海と豊かな海洋生態系を安全かつ気軽に楽しめる。また、24時間営業のフィットネスセンターには、最新の有酸素運動マシンやウェイトトレーニング機器を取り揃え、滞在中も快適にトレーニングを行うことができる。「キッズクラブ」は、子どもと家族が一緒に学び、遊び、発見することができる明るく創造性あふれる空間になっている。クラブ内には、絵本や知育玩具を備えたキッズライブラリーを設けるほか、子どもの好奇心や創造力を育むさまざまなアクティビティを用意している。さらに、ボールプールも完備しており、子どもが安全に遊びながら交流を楽しめる環境を提供する。

ホテル10階に位置するイベント会場「Coral（コーラル）」は、210m2の広さを誇り、大きな窓から自然光が差し込む開放的な空間となっている。180度のパノラマオーシャンビューを望み、会議や各種イベント、プライベートパーティーなど、さまざまな用途に対応する。

ウエディングはホテル2階に位置するチャペルで執り行われる造りになっており、沖縄の穏やかな自然に包まれた特別な空間で永遠の愛を誓うことができる。また挙式後は「Coral」にてウエディングパーティーを開催できる。消費者の要望に合わせた料理やサービスを提供するとともに、経験豊富なイベントチームが心に残る一日をサポートする。

［ホテル概要］

ホテル名：コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート

開業日：6月15日（月）

所在地：沖縄県名護市喜瀬115-2

TEL： 代表0980−52−5151

客室数：全170室

コートヤード・バイ・マリオット 沖縄リゾート＝https://www.marriott.com/ja/hotels/okacr-courtyard-okinawa-resort/overview