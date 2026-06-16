北海道旅行で宿泊したホテルに、忘れ物を…！着払いで送ってもらいたいのですが、断れることもあるのでしょうか？

忘れ物に気づいたら早めにホテルへ連絡する

ホテルに忘れ物をした場合、まず宿泊したホテルへ連絡しましょう。伝える内容は、宿泊日、宿泊者名、部屋番号、忘れた物の特徴、置いたと思われる場所です。たとえば、「5月10日に宿泊し、洗面台の横に黒いポーチを忘れたかもしれません」と具体的に伝えると、ホテル側も探しやすくなります。

忘れ物は、清掃スタッフが見つけてフロントに届けることが多いです。ただし、すぐに台帳へ登録されるとは限りません。チェックアウト直後であれば、まだ客室清掃中のこともあります。見つからないと言われた場合でも、時間を置いて再確認してもらえるか相談するとよいでしょう。

貴重品の場合は、対応が慎重になります。財布、現金、クレジットカード、パスポート、スマートフォン、貴金属などは、本人確認をしたうえで返却されるのが一般的です。場合によっては、警察へ届けられることもあります。

一方で、飲みかけの飲料、食品、使いかけの化粧品、下着などは、衛生面や保管の問題から短期間で処分されることがあります。すべての忘れ物が長く保管されるわけではないため、気づいたらすぐ連絡することが重要です。



発送してもらう場合の送料は宿泊者負担が多い

忘れ物が見つかった場合、ホテルへ取りに行けないときは宅配便で送ってもらう方法があります。この場合、送料は宿泊者が負担するのが一般的です。着払いで送ってもらえるケースが多いですが、ホテルによっては元払いのみ、または事前決済が必要な場合もあります。

着払いとは、荷物を受け取る側が送料を支払う方法です。忘れ物の大きさや重さ、配送先の地域によって送料は変わります。小さなポーチなら数百円から千円台で済むこともありますが、スーツケースや重い荷物では高くなることがあります。

たとえば3泊4日の北海道旅行での忘れ物を想定してみたとき、スーツケースのサイズは40～60L程度、その場合の東京までの送料は3000円前後となることが一般的です。

また、ホテル側が梱包材を用意する場合、梱包費や手数料がかかることもあります。多くのホテルでは無料で対応してくれることもありますが、必ずそうとは限りません。発送を依頼する前に、「送料以外に手数料や梱包費はかかりますか」と確認しましょう。

高価な物を送ってもらう場合は、追跡できる方法や補償のある配送方法を選ぶと安心です。通常の宅配便で送るのか、貴重品として扱える方法があるのかをホテルに相談しましょう。配送中に紛失すると、さらにトラブルになる可能性があるためです。



保管期間や保管料はホテルごとに異なる

ホテルの忘れ物は、いつまでも保管されるわけではありません。保管期間はホテルの規程や忘れ物の種類によって異なります。一般的な衣類や小物は一定期間保管されることがありますが、食品や衛生用品は早く処分されることがあります。

保管料については、通常の小さな忘れ物であれば請求されないことが多いでしょう。ただし、大きな荷物を長期間保管する場合や、特別な管理が必要な物の場合は、費用が発生する可能性があります。たとえば、大型のスーツケースを何週間も預かる場合、ホテルの保管スペースを使うため、事前に確認が必要です。

ホテル側には、忘れ物を適切に扱う必要がありますが、宿泊者側も早めに受け取る努力が必要です。連絡をしたまま発送先を伝えずに放置すると、ホテルの定める保管期間を過ぎて処分されることがあります。

また、貴重品はホテルが保管せず、警察に届け出ることがあります。その場合は、ホテルではなく警察署での手続きが必要になることもあります。本人確認書類を求められる場合があるため、案内された内容をよく確認しましょう。



まとめ

ホテルに忘れ物をした場合、見つかれば着払いなどで送ってもらえることがあります。ただし、送料は宿泊者負担になるのが一般的で、荷物の大きさや配送先によって金額は変わります。梱包費や手数料がかかる場合もあるため、発送を依頼する前に確認しましょう。

また、忘れ物の保管期間はホテルごとに異なります。食品や衛生用品は早く処分されることがあり、貴重品は警察に届けられることもあります。気づいたらできるだけ早くホテルへ連絡し、宿泊日や部屋番号、忘れ物の特徴を具体的に伝えることが大切です。

忘れ物を防ぐには、チェックアウト前にベッド周り、洗面台、冷蔵庫、クローゼット、コンセント周辺を確認する習慣をつけると安心です。もし忘れてしまっても、早めに連絡すれば戻ってくる可能性は高まります。慌てず、ホテルの案内に従って手続きを進めましょう。



出典

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執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

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