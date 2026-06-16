妻が亡くなり、各種手続きを進めています。しかし預金・保険・年金など何も分からない状況です…。このような場合、どこへ何を相談すべきなのでしょうか？

まずは役所で死亡後に必要な手続きを確認する

妻が亡くなった後、最初に関わることが多いのは市区町村の役所です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。通常は葬儀社が手続きを案内してくれることも多いですが、提出後に必要な手続きは家庭によって異なります。

役所では、健康保険、介護保険、住民票、印鑑登録、世帯主変更、葬祭費や埋葬料の申請などについて確認できます。妻が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭費が支給されることがあります。金額や申請期限は自治体によって異なるため、窓口で確認しましょう。

相談するときは、死亡診断書の写し、本人確認書類、妻の保険証、年金手帳や基礎年金番号が分かるもの、通帳、印鑑などを持参すると話が進みやすくなります。すべてそろっていなくても、まず相談して問題ありません。足りない書類は後で案内してもらえます。

また、役所には「おくやみ窓口」や「死亡後手続き一覧」を用意している自治体もあります。どの窓口へ行けばよいか分からない場合は、総合案内で「妻が亡くなり、必要な手続きを知りたい」と伝えましょう。最初の相談先として役所を使うと、全体像をつかみやすくなります。



年金は年金事務所で未支給年金や遺族年金を確認する

妻が年金を受け取っていた、または働いて年金に加入していた場合は、年金事務所や街角の年金相談センターに相談しましょう。

日本年金機構のHPには、「年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。」と記載があります。

未支給年金を受け取るためには、原則として請求手続きが必要です。また、条件を満たせば遺族年金を受け取れる場合もあります。遺族年金は、亡くなった人の加入状況や家族構成によって受け取れるかが変わります。

夫が受け取れる場合もありますが、年齢や収入、妻の年金加入状況など条件があります。自分では判断しにくいため、年金事務所で確認するのが確実です。

相談前には、妻の基礎年金番号、マイナンバー、死亡日が分かる書類、夫婦関係が分かる戸籍、住民票、通帳などが必要になることがあります。最初の電話予約の段階で、必要書類を聞いておくと二度手間を減らせます。



預金は銀行へ連絡し、保険は証券がなくても照会できる

妻の預金がどの銀行にあるか分からない場合は、まず自宅にある通帳、キャッシュカード、郵便物、スマホの銀行アプリ、給与や年金の振込履歴を探しましょう。

銀行が分かったら、各金融機関に相続手続きの相談をします。全国銀行協会は、預金相続の手続きでは遺言書や遺産分割協議書の有無などにより必要書類が変わると案内しています。

金融機関に死亡を伝えると、口座は原則として凍結されます。凍結されると、入出金や引き落としができなくなります。公共料金やクレジットカードの引き落としに使っていた口座なら、支払い方法の変更も必要です。

葬儀費用などで急ぎのお金が必要な場合は、相続預金の払戻し制度を利用できることもあるため、銀行に相談しましょう。

生命保険については、保険証券が見つからなくても確認できる場合があります。まずは保険会社からの郵便物、通帳の保険料引き落とし、クレジットカード明細を確認します。

それでも分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できます。この制度では、死亡した人の生命保険契約の有無を最低3年間遡って照会できますが、確認できる契約には対象範囲があり、保険金請求は各保険会社へ行う必要があります。



まとめ

妻が亡くなり、預金、保険、年金が何も分からない場合でも、まずは役所、年金事務所、金融機関、保険会社の順に確認していくと整理しやすくなります。役所では死亡後の基本的な手続き、年金事務所では未支給年金や遺族年金、銀行では預金の相続、保険会社や生命保険協会では保険契約の有無を確認できます。

大切なのは、通帳、カード、郵便物、保険証券、年金関係の書類、スマホやメールの記録を捨てずに集めることです。分からないまま処分してしまうと、後から調べにくくなります。

相続人が複数いる場合や、不動産、借金、相続税の心配がある場合は、司法書士、弁護士、税理士に相談することも検討しましょう。すべてを一人で抱える必要はありません。手続きを一つずつ進めれば、必要なお金や受け取れる給付を見落としにくくなります。



出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

一般社団法人 全国銀行協会 預金相続の手続の流れ

生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー