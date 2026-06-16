福岡市議会では、博多駅周辺と天神・大名地区での路上喫煙の規制を強化する条例改正に向けて、検討が加速しています。



路上喫煙の規制を強化するため、条例の改正を検討している福岡市議会では16日、委員会が開かれ、改正案の内容について議論が交わされました。



現在の市の条例では、博多駅周辺と天神・大名地区で「道路上での歩きたばこ」と「自転車走行中の喫煙」が禁止されていて、違反者には2万円以下の過料が科されます。





しかし、喫煙が禁止されていない公園や広場などでは喫煙所以外の場所でたばこを吸う人もいて「たばこのポイ捨て」や「受動喫煙」の苦情が多く寄せられています。市議会の主要会派は、博多駅周辺と天神・大名地区で、指定の喫煙所を除きすべての路上喫煙を禁止する条例改正案を提出しています。可決されれば、立ち止まって吸うことも、公園や広場で吸うことも禁止され、加熱式たばこも対象となります。一方で、喫煙者への配慮にも言及されました。■橋田和義市議「たばこを吸う人の権利も守るべき。年間100億円のたばこ税の税収も考慮しなければなりません。」条例案には、市が分煙施設を整備することが盛り込まれました。市議会では18日、条例改正案の採決が行われます。改正案が可決された場合、「施行は分煙所を設置した上でのタイミング」としています。