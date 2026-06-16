“こっそり協力”してアイスを値上げ？　大手6社が上げ幅や改定時期を情報交換疑惑　公取委が立ち入り検査

アイスクリームの価格をめぐり、大手食品メーカー6社にカルテルの疑いが浮上し、公正取引委員会が立ち入り検査を行った。価格や値上げ時期の調整が行われていた可能性があり、消費者への影響や信頼性が問われる中、実態解明が進められている。

夏本番を前に“アイスクリーム”業界に衝撃

本格的な夏が近づくにつれ、買い物客が立ち寄る機会も増えるアイスクリーム売り場だが、そんなアイスをめぐり消費者への信頼を裏切る行為が明らかになった。

大手食品メーカー6社が価格をめぐり、カルテルを結んでいた疑いがあるとして公正取引委員会が立ち入り検査に入った。

カルテルとは本来は競合するはずの会社同士が価格や販売方法について、こっそり協力し、価格のつり上げなどを行う違法行為だ。

今回、独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を受けたのは東京都内に本社がある明治やロッテ、森永乳業、森永製菓、加えて大阪市の江崎グリコと埼玉県・深谷市に本社がある赤城乳業の合わせて6社だ。

関係者によると、この6社は数年前からカルテルを結び各社の幹部らが集まったり、メールでやりとりするなど、値上げ幅や価格改定の時期などを情報交換していたとみられている。

各社は2022年以降、カカオなどの原材料や包装資材などの価格高騰を理由に、たびたび希望小売価格の引き上げを発表してきた。

一般的に希望小売価格が上がると販売店への卸値も高くなるため、消費者は本来よりも高い価格で購入を強いられた可能性がある。

利用客から“便乗”した値上げとの声も

買い物客からは「ちょっとショックですよね。なんか高くなってるなとは思っていたんだけど、便乗値上げみたいな感じ？それはちょっとやめてほしい。（エネルギー高騰などが理由なら）納得できますよね。ちょっと諦めてた感はあった仕方ないかなって、そういう事（カルテル疑惑）があるんだったらちょっと買いたくないなって思ってしまいます」という声が聞かれた。

さらに「これは今の時代だからしょうがないのかもしれないけどね。逆に一つだけ上げちゃうとほかの安いところばっかり売れちゃうということになるから…」や「色々（値段）上がっているのでそういうのがあると困っちゃいます。子供がそういの（カルテル疑惑）聞いて残念な気持ちにならないといいなと」などといった声も聞かれた。

FNNの取材に対し6社はいずれも「調査に協力していく」と回答した。

公正取引委員会は今後、関係者への聞き取りなどを進め実態解明を図る方針だ。

（「イット!」6月16日放送より）