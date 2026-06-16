日本銀行はきょう、政策金利を1.0％に引き上げることを決めました。31年ぶりの高い水準です。また、きょうは東京株式市場で日経平均株価が一時7万円の大台に乗りました。富山県内の証券会社には、投資家からの問い合わせが多く寄せられました。



日銀はきょう、金融政策決定会合で政策金利を0.75％から1.0％に引き上げることを決めました。利上げは去年12月以来です。



その発表後、東京株式市場では日経平均株価が一時、初めて7万円を突破。終値は6万9404円と史上最高値を更新しました。





富山市内の証券会社には、投資家からの問い合わせが多く寄せられました。「7万円つけました、7万とびとび20円一瞬だけでしたけども。日銀会合を経てハイテクの買いが強まる、というニュースが流れています。当分これが続くんじゃないかなと」政策金利が上がれば、理論上は、円高が進んで株価は下がり、物価の高騰を抑える効果が期待されています。しかし、市場の反応をみると今回の利上げは織り込み済みで、逆に株の買いが強まりました。しん証券さかもと 富山営業部 野口洋和部長「無事に1パーセント、これも想定通りでございましたので、安心感が広がったので株に買いに来た、そういう動きだと思います」果たして今後は。しん証券さかもと 富山営業部 野口洋和部長「このあとさらなる業績の裏付けが見えれば、7万5000円、8万円、将来的には10万円が視野に入って来ると思います」日銀は今後も利上げを継続する方針で、今後、私たちのくらしや経済に少しずつ影響が出てくる見通しです。