【アムステルダム＝狩野洋平】オランダ訪問中の天皇陛下は、１７日に同国西部にある水関連の研究機関「デルタレス」をウィレム・アレキサンダー国王と視察される。

陛下と国王は共に水問題に取り組んできた「盟友」で、防災など両国共通の課題に向き合われる。

陛下は英オックスフォード大でテムズ川の水運史を研究。ネパールで水くみ場に列をなす子供や女性を見て「水」に強い問題意識を持ち、関心を水害や防災などに広げられてきた。

２００７〜１５年には国連「水と衛生に関する諮問委員会」で名誉総裁を務められた。ほぼ同時期に同委の議長を務め、水問題の重要性を共に訴えたのが国王だった。同委事務局長などを務めた広木謙三・政策研究大学院大名誉教授は「同じ思いを持ったお二人で議論をリードされた」と語る。

陛下は英国留学中にオランダを訪ねて国王と会い、以来、互いの即位式に参列するなど往来を重ねられた。国王が昨年来日した際はお住まいに招くなど、家族ぐるみで交流されてきた。

国土の４分の１が海抜０メートル以下のオランダは、水害を防ぐ治水システムや交通網としての運河などを発展させてきた。デルタレスは同国の水理工学の基礎を築いた研究機関が前身で、洪水や気候変動の対策で最先端の研究を行っている。

陛下は今月１日、全国に先駆けて水理実験施設が置かれた東京・赤羽にある「岩淵水門」や資料館を視察し、治水の歴史を学ばれた。訪欧前の記者会見では、オランダとベルギーが治水面などで「日本と共通の課題がある」と指摘。水の問題について学ぶことで、両国の「社会や文化への理解をさらに深めることができれば」と述べられた。広木氏は「水問題への思いを新たにされる機会になるのではないか」と期待している。