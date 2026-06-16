歌手でタレントのあのが16日、都内で「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（追崎史敏監督、26日公開）の公開直前イベントに登壇した。

アニメ20周年記念プロジェクトの一環として、劇場版としては16年ぶりとなる新作が公開される。あのは20周年記念プロジェクトの宣伝隊長とオープニング曲＆主題歌を務め、研究員ロボ役で出演もしている。

「キャラクターは全員大好き」というケロロ軍曹好き。中でも「強いて言うならタママ」が好きと明かし、「僕も周りの目を気にせず暴走しちゃうタイプなので、すごく親近感がある。それがすごくかわいく描かれてるのがありがたいお話だなと思います」と話した。

16年ぶりの映画にちなみ、この夏復活させたいことについてのフリップトークでは「服を着る」と回答。「去年部屋が汚すぎて、服は落ちてるやつばっか着てた。今回、家をきれいにしたので、服をしっかり着て家を出たいな。ファッションをもうちょいやりたい。かわいい服がいっぱいあるので」と話した。

今作について「いろんな意味で問題作という感じで、皆さんに見ていただきたい。令和にケロロが帰ってくるということで、音楽も一緒に楽しんでいただけたら」。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）と一緒に歌ったオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を、観客の前でサプライズとして初歌唱した。

ケロロ軍曹役の声優、渡辺久美子、タママ二等兵役の小桜エツコも出席した。