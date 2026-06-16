現場では黒煙が上がり、従業員が避難しました。



6月16日昼頃、加茂市にある家電製品を作る工場で火災が発生しました。けが人は確認されていませんが設備の一部を焼き、午後5時頃にようやく鎮火しました。



■押田桂佑記者

「窓からは煙が黙々と立ち込めています。ヘリの中にも煙の臭いが来ています。」



正午前、加茂市にある東芝ホームテクノの工場従業員から「工場のA棟で煙が充満している」と119番通報がありました。消防が駆け付けたところ1階の溶解炉付近が特に燃えていて現場周辺には黒い煙が広範囲に立ち込めました。



■神田佳毅記者

「火災の発生から2時間ほどが経ちましたが、現場では黒い煙があがっていて、消火活動が続いています。」



■従業員

「気付いた時には煙と炎が見えたので、そのまま逃げました。けっこう煙が回るのも早かったので、みんなで『すぐ外に出ろ』と。」



その後、消火活動により午後5時にようやく鎮火しました。けが人や逃げ遅れは現時点で確認されていません。関係者によりますとこの工場では炊飯器に使うアルミ製の部品などを作っていて警察と消防が出火原因を詳しく調べています。

