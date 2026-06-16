日本代表の活躍に沸くサッカー・ワールドカップ。その試合を最大限に楽しもうと 今、大画面で鮮やかに映し出すテレビが人気となっています。



■広島テレビ 宮脇 靖知 記者リポート

「ズラっとたくさんのテレビが並んでいますが、映し出しているその多くがサッカーワールドカップの話題です。」



広島市内の家電量販店です。今、売れ行きが好調なのが「テレビ」です。特に人気なのが65インチから85インチまでの大型のもので、値段は30万円台からです。





■エディオン蔦屋家電 佐竹 空 さん「大画面で見ると自身の視野角いっぱいに映像が広がるので、映像の没入感を感じたり集中して見ることができる。」ワールドカップ開幕前からテレビを買い求める人が増えています。新商品の発売時期とも重なり、5月の売り上げは前年比で2割ほどアップ。大きさに加え、色の表現がより豊かなタイプも並びます。■エディオン蔦屋家電 佐竹 空 さん「サッカーであれば、映像がスピードあふれる臨場感のある映像が楽しめるので、芝生の緑であったりユニホームなど色の表現に優れている。映像をきれいに見られるのであれば、いいテレビを使ってみたいという人も増えている。」今大会からは出場国が16増え、試合数も40試合増加。日本代表の活躍次第で更なる需要も見込まれます。■エディオン蔦屋家電 佐竹 空 さん「朝5時の観戦もあるので、居心地のいい自宅のテレビで気楽な環境で楽しめるという点が客のニーズを得られている。」日本の次の試合は、21日午後1時から。白熱のプレーと感動のシーンを大画面で満喫してみてはいかがでしょうか。【2026年6月16日 放送】