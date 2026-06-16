日本銀行は物価の上昇を抑えるため、政策金利を「1.0％」に引き上げることを決めました。私たちの暮らしにどんな影響があるのでしょうか？



■街の人

「金額で見たら数千円、数万円と変わるので、ローンが金利上がると大変なので嫌です。」

「貯金してるのが、ちょっと上がる？上がるのはいいことですよ。ありがたいですけどね。」



日銀は、16日の会合で政策金利を0.75％から1.0％に引き上げることを決めました。政策金利1.0％は1995年以来、31年ぶりの高い水準です。原油価格高騰などによる物価の上昇を抑える狙いがあります。

一般的に、金利が上がると銀行の預金金利などは上がり、貯蓄の面ではメリットがあります。一方で、住宅や車などローンの金利は上がり、家計の負担が増えます。





もみじ銀行本店の住宅ローンを扱う窓口です。16日、マンション販売業者が顧客のローンの手続きで訪れていました。■マンション販売業者「給与が伸び悩む中、金利が上がると支払いが上がる。お客さんも非常に不安に思われる方が多い。マンション価格も、この数年で高騰しているので、そこに今の金利の上乗せがあると、買い控えされる方が多いのではないかという懸念があります。」また、この銀行ではローンを組む顧客の多くが変動金利を選んでいるといいます。しかし、最近の金利上昇傾向を受け、変動金利と固定金利の切替ができる商品を選ぶ客も少しずつ増えているようです。■もみじ銀行本店 住宅センタープラス 岡 高寛 課長代理「敏感に金利を身近に考えて、気にする方が増えてきていることが影響している。家計を守る目的で一度見直しをして、対応していく形がいいと思います。」日銀は、「引き続き、政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」とした上で、タイミングやペースについては、中東情勢の影響を注視し検討していくとしています。今回、政策金利の引き上げを決めた日銀ですが、ここ数年、利上げを続けています。2024年7月は0.25％、25年1月には0.5％、この年の12月には0.75％に引き上げてきました。今回の1.0％は、31年ぶりの高い水準となります。一般的に、金利が上がると銀行の預金金利などは上がり、貯蓄の面ではメリットがあります。一方で、住宅や車などローンの金利は上がり、家計の負担が増えます。例えば4000万円のローンを組んだ場合、返済期間を40年に設定している場合、仮に金利が0.25％上がると、月々約4800円返済額が増えるということです。日銀は、今後もタイミングやペースを検討しながら、政策金利を引き上げる方針だということで、私たちも動きを注視していく必要がありそうです。【2026年6月16日 放送】