長引く中東情勢の悪化――。ようやく和平の見通しです。今月19日には、アメリカとイランが正式に合意し、ホルムズ海峡が開放されそうです。原油不足による物価高など大きな影響を与えましたが、私たちの生活はどのように変わるのでしょうか。

■ ホルムズ海峡開放へ 中東情勢緩和と家計への影響は

今年2月に始まった中東情勢の悪化――。アメリカ・イラン、双方が戦闘終結に向けた覚書に署名したと、それぞれ発表しました。トランプ大統領は、正式に合意する19日には、「ホルムズ海峡は完全に開放される」と強調します。

（記者）

「ホルムズ海峡封鎖で大きな影響を受けたのがガソリン。今後、価格はどのように変動していくのか」



格安がウリのスタンドですが、ホルムズ海峡の封鎖でレギュラーガソリンが一時、190円台まで跳ね上がりました。その後、補助金の影響で下がり、16日は、155円。それでも、以前と比べ、約20円高いそうです。

ホルムズ海峡の開放について店長は・・・



（エコスタンド工学部前店・田中弘樹店長）

「仮に、ホルムズ海峡が通過できるようになっても、消費者に安いガソリンが届くのは、1か月2か月先の話になると思うので、直近では値段が上がったり下がったりすることは、ないのではないか」

原油価格の高騰が物価高を誘発し私たちの生活にも影響を与えました。



（市民）

「私は年金生活だから（物価高を）感じる」



（親子）

「ミルクやオムツが高い。安ければ安いほどありがたいので、（物価が下がれば）助かる」

鹿児島市の青果店を訪ねると、石油商品の不足が影響していました。野菜を包むフィルムが品薄になり、袋詰めをやめた商品もありました。



（かごしま産直市場・池畠大二店長）

「ラップや、袋詰めするための袋だったり、そのようなものが影響を受けて、何とかやりくりしていた」

ただ、値上げをせず踏ん張ってきました。



（かごしま産直市場・池畠大二店長）

「会計後の薄いビニール袋も無料で配布しているが、仕入れ値が上がっている状況だった。仕入れ自体の価格も上がっているから、落ち着いてきたら僕たちもうれしい」

■ 専門家に聞く “これからの物価” カギは時間差

ホルムズ海峡の開放で私たちの生活は、今後どう変わるのでしょうか？経済の専門家、野村総合研究所の木内 登英さんに聞きました。



（内田直之キャスター）

「ホルムズ海峡の開放が私たちの生活にどういう影響を与えるか？どう考えるか？」



（野村総合研究所・木内登英さん）

「物価については、これから上がってくる。原油価格は下がっているが、物価の安定につながるにはちょっと時間がかかる。7月から10月あたりにかけては、物価の上昇に広がりが見えるのでは。原油価格の下落が、色んな物価を下げるのは年末近くになってからじゃないかと思う」

物価高はどうなるのか？詳しくお伝えします。ホルムズ海峡が解放されることで「ナフサが深刻な供給不足に陥るリスクがなくなることで、冷え込んでいた個人の消費、企業の心理にプラスの影響が出る」と話していました。その上で、今後の価格の動きについて考えを聞きました。

まずはレギュラーガソリンです。早ければ、今月中には補助金なしで全国平均が170円を下回る可能性が出てくるということでした。一方、石油由来の商品、ゴミ袋やビニール袋は、企業が増産に向け動き出し品不足が1か月、2か月で解消される見通しです。ただ、洗剤やプラスチック製品はまだ値上がりしていませんので、これから上がり始め10月ごろがピークになるのでは？

一方、食料品です。パッケージやトレー・肥料・飼料などはこれから上がる可能性があります。年内いっぱいは値上げが続き来年まで続く可能性もあるそうです。