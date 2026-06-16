コストコで「O157」男児が重症

会員制の倉庫型量販店、コストコで食中毒が発生しました。

名古屋市保健所によると、名古屋市守山区のコストコホールセール守山倉庫店で、5月末と6月1日に、店内で調理された食品を食べた7歳〜49歳の男女5人が、下痢や腹痛などの症状を訴えました。

【写真を見る】コストコで「O157」男児1人重症 6月から急増する「 細菌性食中毒」対策は【ひるおび】

5人は、ベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた人気商品、「ハイローラー」を食べべており、便からは腸管出血性大腸菌「O157」が検出されました。

5人のうち3人が入院し、2人はすでに退院していますが、小学生の男の子が溶血性尿毒症症候群を発症し、現在も入院しているということです。

この店の「ハイローラー」は2日間で939パックが販売され、

名古屋市保健所は、購入した人に対し食べないよう呼びかけるとともに、調理した厨房について、6月15日付で当面の間営業禁止処分にしました。

コメンテーター たんぽぽ 白鳥久美子：

これは結構ショッキングで…。私たちお母さんはよく買うし、子どもが食べやすいのでパーティーの時などに必ず置いてあったりするので。だから対応とか、何が原因だったのかがすごく知りたいですね。

コメンテーター 中村仁美：

症状が出たときの対応も、普通の下痢なのかなどの判断も難しいと思いますし、やっぱりすぐ病院に行くのが一番ですよね。

新潟の高校で「ウエルシュ菌」食中毒

6月12日には新潟の高校でも食中毒がありました。

運動部員用の食堂で11日に調理された食事を食べた部員ら137人のうち、10代の男子部員50人に下痢、腹痛、吐き気などの症状が現れました。

8人の便からウェルシュ菌が検出されています。

入院した生徒はおらず、全員が快方に向かっているということです。

長岡保健所は、食堂を2日間、業務停止処分にしています。

6月は食中毒に注意

食中毒を引き起こす原因には、▼細菌▼ウイルス▼自然毒（毒キノコなど）▼寄生虫（アニサキスなど）▼化学物質があります。

厚労省が発表している、細菌による食中毒の月別発生件数を見ると、6月から一気に増え、7月〜10月まで多いことが分かります。

≪腸管出血性大腸菌「O157」≫

潜伏期間：平均4日〜8日

症状：激しい腹痛・下痢・血便

特徴：熱に弱い（75℃で1分間以上加熱）湿気を好むため梅雨時は増える

≪ウエルシュ菌≫

潜伏期間：約6〜18時間（平均10時間）

症状：腹痛・下痢

特徴：高温でも死滅しない

恵俊彰：

「O157」の潜伏期間は4日〜8日となると、「何食べたのかな？」と思いますよね。

コメンテーター たんぽぽ 白鳥久美子：

本当ですよね。原因を探るまでにも結構時間がかかるし。

菌によって熱に弱かったり、熱でも死滅しないものがあったり、ご飯を作るお母さん側は悩みどころだなと思いますね。

食中毒の対策は

いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤博道院長に聞きました。

食中毒対策は、以下の3つが基本です。

【1】食べ物に細菌を「付けない」

【2】食べ物に付着した細菌を「増やさない」

【3】細菌を「やっつける」

・手をよく洗う

・傷がある時の料理は控える

・弁当は暑くないところで保管する

・調理後は冷やして入れる

など、基本的な対策が大切です。

コメンテーター 中村仁美：

子どもが毎日学校にお弁当を持っていきます。

この時期は冬の延長でちょっとだけ気が抜けちゃいがちですが、結構暑くなってくるじゃないですか。

ニュースを昨日聞いて、ちょっと気を引き締めて今朝もう一回作り直しました。

（ひるおび 2026年6月16日放送より）