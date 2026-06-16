熊本市は、市役所を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所を「花畑町別館跡地」に建て替える方針です。

【写真を見る】「最大1230億円」に膨らむ熊本市新庁舎の総事業費 現庁舎の解体費も最大210億円と当初の2.3倍に

熊本市はこれまで、新庁舎整備の総事業費を『616億円＋α』と説明していました。しかし、最大で1230億円に達することが分かりました。

全国的な建設費高騰が要因で、総事業費は当初計画の2倍に膨らむことになります。

最少でも1065億円と試算

大西市長は6月12日の熊本市議会で、総事業費について「1100億円から1200億円に膨らむ」との大まかな見通しを示していましたが、関係者によりますと、市は最少で1065億円、最大で1230億円に膨らむと具体的に試算していて、17日の市議会特別委員会で詳細を説明するということです。

何が増えた？

総事業費に幅があるのは、現在の庁舎の解体範囲が決まっていないためで、この解体費は最大210億円と当初の2.3倍に増え、「NTT桜町ビル跡地」の取得費も95億円と当初の1.3倍に膨らむ見通しです。

これまでの総事業費「616億円＋α」は、工事費が421億円、「NTT桜町ビル跡地」の取得費が70億円、現庁舎の解体費は90億円などと想定されていました。

建設費の高騰などで、総事業費は1065億円から最大で1230億円と当初の2.1倍に増えました。そして内訳を見ると、解体費も45億円から210億円に膨らむ見通しです。

なぜこれだけ増えたのか、6月17日の市議会での熊本市側の説明が注目されます。