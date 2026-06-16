ナイツ塙宣之（48）が16日、東京・渋谷区の道玄坂教会天井裏“M”で行われたシンガー・ソングライターおかゆ（34）の新曲発売記念イベントに出席した。

おかゆの17日発売新曲は「サヨナラ嘘／愛の道草」の両A面となる。2人のデュエット曲「愛の道草」は、壇蜜（45）と塙がダブル主演する映画「愛の道草」（2026年冬公開。出馬康成監督）の主題歌となる。塙は同作で映画初主演、同曲で歌手デビューを果たした。

映画初主演について「撮影で、毎回いつも同じ方がエキストラでいるなと思っていたら（フジテレビの）“ノンフィクション”に出演する方だった」と明かした。「現場にプロデューサーが5人いたり、毎回うさんくさい方がいたりで、ずっとドッキリかと思っていた」と振り返った。

この日、同曲を初披露。歌については「自信がない」とし、「漫才は（ネタが）飛ばないけど、歌は歌詞が…」とすると、「今日は（カンペが）ありますよね？」とスタッフに確認し、会場の笑いを誘った。

レコーディングは「2回で終わった」という。「おかゆさんがこだわって何回もとり直してしていた」と明かすと、「早朝から撮影してのレコーディングで眠そうにしていたので、気を使ったのかも…」とした。

おかゆは塙の歌を「味がある！」と、「うますぎないのがいい」と称した。