奥能登の新病院に分べん機能を導入するかどうか。石川県は、奥能登以外で分べんを行う案を示す中、奥能登の首長からは「到底納得できない」などという声が相次ぎました。



15日に開会した石川県の輪島市議会。奥能登の新病院を巡り坂口市長は…

■輪島市・坂口 茂 市長：

「分べん取扱施設を要望しておりました本市といたしましては、到底納得できるものではなく」



16日、珠洲市の泉谷市長も…





■珠洲市・泉谷 満寿裕 市長：「分べん可能な産科を設けていただくということは、私は必須であると思っています。山野知事のリーダーシップが問われると思います。工夫によってさまざまなことは可能だと思います」

相次いで、分べん機能を求める声があがりました。



■輪島市・坂口 茂 市長：

「人口流出も加速するための要因になりますので、そこを何とかしてほしいと、病院ができるのはどれだけ急いでも7年後、8年後ということでありますので、それまでにいろいろな今の課題、できない理由を解決するという方法がないのか」



石川県は、年度内に基本構想をまとめる予定で、分べんをめぐる議論の行方が注目されます。

テレビ金沢・市川 栞 キャスター：

ここからは奥能登の新病院構想について竹内記者とお伝えします。



テレビ金沢・竹内 彩乃 記者：

よろしくお願いします。現在、奥能登にある4つの総合病院は、患者の減少が進んでいることから、統合して新しい病院を建設する計画が進められています。こうした中、今、焦点となっているのが、新病院に出産ができる体制＝分べん機能を設けるかどうかです。5月の検討会では石川県側が、分べんは新病院では行わず、七尾か金沢の病院で行うとする体制案を示しました。



県が提案する仕組みがこちらです。

産前や産後の検診などは新病院で担う一方、分べんは医療従事者や設備が充実している七尾と金沢の病院でリスクに応じて分担するワン・ホスピタル体制です。病院同士が連携を密にとることで、周産期を通して一つの病院を受診しているような環境を整えるとしています。



市川：

ただこの体制では奥能登で出産ができないと、地元の首長は強く反発していますよね。



竹内：

はい。そのため、より専門的に分べんについて議論するために12日、初めての分科会が開かれました。

竹内：

主な論点となったのは、安全な分べんの実施に向けて、医療従事者をどう確保するかや医療の安全の観点です。



金沢の医療従事者からは「24時間体制で対応するとなると、相当数の医療従事者が必要」「分べんが年間100件未満となると、待遇を上げても派遣できる医師数は限られる」など、分べんなしが妥当とする声が相次ぎました。



■金沢大学能登里山里海未来創造センター・谷内 江昭宏 センター長：

「非常にハイリスクの分べんが、通常、何ともないと思われた妊娠経過の中で起きることを私たちはいくらも経験していますし、分べん自体はチームが整っているところで行って、産まれた後は、子どものケアとお母さんのケアは、元の地域に戻って行うという、ワンホスピタルという構想の方が非常に理想的かなと思っています」

竹内：

奥能登の自治体からは「分べんができないと、さらに地域が衰退していくので継続して検討してほしい」など、分べんの導入を望む声が多くあがりました。



市川：

これまでと変わらず、医療従事者と自治体で意見が分かれていますね。



竹内：

この日も議論はまとまらず、平行線となりました。



分べんを巡る考えについて能登の医療機関に聞きました。震災前まで奥能登で唯一分べんを行っていた市立輪島病院は…

■市立輪島病院・田中 佐一良 病院長：

「やはり地域の住民の方々にとっては、地元で出産できる、住み慣れた土地で出産ができる、家族がみんなそろっているところで出産ができる、ということはすばらしいことなので、輪島病院だけでだけでなく、統合病院も含めて出産分べんを再開できれば一番地域に貢献できるとは思いますし、今の能登の復興にも後押しをできることだとは思います」



竹内：

輪島病院での分べん再開も含めて、検討してほしいとしています。



奥能登から妊婦を受け入れている七尾市内の病院。安全にお産を行うため、出産前に2週間ほどの避難入院を行っています。現場の医師は…

■恵寿総合病院・新井 隆成 医師：

「それ(避難入院)はやむを得なくやっているわけであって、家族と離れるだけでメンタル的にも非常につらい日々を送られていて、妊婦さんの負担を和らげて、家族の負担を和らげて、お産を安全に乗り越え、新しい家族の生活が始められるようにっていう、そこをもっと議論を進めていただきたいなというふうに思いますね。今の現状では、もう本当に奥能登の妊産婦さんたちはもう限界だと思いますね」



市川：

それぞれの立場によって意見はさまざまで、簡単に集約はできなさそうですね。



竹内

はい。ただ、赤ちゃんと母親のために安全安心な体制を整えたいというのは、医療従事者側、自治体側、双方の共通認識です。8月に開く検討会までに分科会での意見をどのように集約するかが今後の焦点となりそうです。

