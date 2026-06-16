【「田鎖ブラザーズ」考察まとめ】ふみ（仙道敦子）が言いかけた言葉・晴子（井川遥）の正体・小池（岸谷五朗）の薬指…最終回前にチェックしたいもっちゃん（山中崇）以外の真犯人説「壮大な伏線だったのかも」
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第9話が、12日に放送された。ここでは19日の最終回に向け、視聴者の考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞
【写真】「田鎖ブラザーズ」31年前の事件の真犯人候補
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
背中に金属熱傷の瘢痕がなかったことから、もっちゃん（山中崇）が両親を殺害したという疑惑を確信した真と稔。しかし、そのもっちゃんは非情にも遺体となって発見されてしまう。
遺された兄弟は、真相を突き止めるべく辛島貞夫（長江英和）・ふみ（仙道敦子）夫妻を烈火のごとく問い詰める。そこで明かされたのは、あまりにも残酷な31年前の真実だった。貞夫は妻・ふみの手術費を稼ぐために銃の密造に手を染めていたが、それを知った兄弟の父・朔太郎（和田正人）が警察に通報すべく銃を持ち出してしまう。追い詰められた貞夫は、当時五十嵐組と繋がっていた刑事・笹岡（柳憂怜）に泣きつき、実家の立ち退き問題を盾にされたもっちゃんが、田鎖夫妻を“処理”するための道具として利用されたのだ。
「あの時私が止めてたら…」と話すふみを、真は「もういい。知りたいことはもう聞けた」と冷徹に一蹴。ふみが「待って、まだ話が…」と何かを言いかけるも、その続きを聞くことなく遮った。さらに、もっちゃんの火傷はアリバイ作りのため田鎖家に向かう前に貞夫によって、意図的に作られたものだと判明。「重度の火傷を負った状態で犯行など可能なのか」という疑問とともに、ふみが遮られた言葉の続きに大きな注目が集まっている。
事件当時、犯人に切りつけられたとされる晴子だが、ここにきて衝撃の繋がりが浮上。かつて朔太郎が持ち出した銃のトラブルの煽りを受け、五十嵐組に消された漁師・公司が「晴子の実の父親」ではないかという考察が急増している。もしこれが事実なら、晴子には田鎖家を恨む強烈な動機が生まれ、一転して被害者から復讐の実行犯へと変貌を遂げる。
第7話以降、不可解な行動で兄弟の捜査を執拗に妨害してきた小池。視聴者が注目したのは、彼の「左手薬指」の変遷だ。31年前の事件当時、真の肩に置かれた小池の左手に指輪はなかったが、2026年現在の彼の薬指には指輪が光っている。事件後に結婚したことが確実視される小池だが、ここで新婚旅行での海外渡航歴の有無が絡んでくる。
本作の事件は、殺人事件の時効廃止が適用される「わずか2日前」に時効が成立したとされていた。しかし、犯人に海外渡航歴があれば時効は停止し、現代でも逮捕が可能となる。新婚旅行の可能性がある小池や、海外手術の噂がある辛島夫妻など、全ての線が「海外」へと繋がり始めている。
殺害された両親には2つの刺し傷があったことから「もっちゃんが刺して、トドメは違う人だったのかな」「もっちゃんを犯人に仕立て上げてる気がする」といった声や「晴子の怪しさがますます出てきた」「小池の手元がアップされてたのも納得」「何気なく観てたけど手元のアップは壮大な伏線だったのかも」などの考察も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】「田鎖ブラザーズ」31年前の事件の真犯人候補
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」ふみ（仙道敦子）が言いかけた言葉・もっちゃん（山中崇）以外の真犯人説
背中に金属熱傷の瘢痕がなかったことから、もっちゃん（山中崇）が両親を殺害したという疑惑を確信した真と稔。しかし、そのもっちゃんは非情にも遺体となって発見されてしまう。
遺された兄弟は、真相を突き止めるべく辛島貞夫（長江英和）・ふみ（仙道敦子）夫妻を烈火のごとく問い詰める。そこで明かされたのは、あまりにも残酷な31年前の真実だった。貞夫は妻・ふみの手術費を稼ぐために銃の密造に手を染めていたが、それを知った兄弟の父・朔太郎（和田正人）が警察に通報すべく銃を持ち出してしまう。追い詰められた貞夫は、当時五十嵐組と繋がっていた刑事・笹岡（柳憂怜）に泣きつき、実家の立ち退き問題を盾にされたもっちゃんが、田鎖夫妻を“処理”するための道具として利用されたのだ。
「あの時私が止めてたら…」と話すふみを、真は「もういい。知りたいことはもう聞けた」と冷徹に一蹴。ふみが「待って、まだ話が…」と何かを言いかけるも、その続きを聞くことなく遮った。さらに、もっちゃんの火傷はアリバイ作りのため田鎖家に向かう前に貞夫によって、意図的に作られたものだと判明。「重度の火傷を負った状態で犯行など可能なのか」という疑問とともに、ふみが遮られた言葉の続きに大きな注目が集まっている。
◆「田鎖ブラザーズ」晴子（井川遥）の正体・小池（岸谷五朗）の薬指…浮上する2人の真犯人説
事件当時、犯人に切りつけられたとされる晴子だが、ここにきて衝撃の繋がりが浮上。かつて朔太郎が持ち出した銃のトラブルの煽りを受け、五十嵐組に消された漁師・公司が「晴子の実の父親」ではないかという考察が急増している。もしこれが事実なら、晴子には田鎖家を恨む強烈な動機が生まれ、一転して被害者から復讐の実行犯へと変貌を遂げる。
第7話以降、不可解な行動で兄弟の捜査を執拗に妨害してきた小池。視聴者が注目したのは、彼の「左手薬指」の変遷だ。31年前の事件当時、真の肩に置かれた小池の左手に指輪はなかったが、2026年現在の彼の薬指には指輪が光っている。事件後に結婚したことが確実視される小池だが、ここで新婚旅行での海外渡航歴の有無が絡んでくる。
本作の事件は、殺人事件の時効廃止が適用される「わずか2日前」に時効が成立したとされていた。しかし、犯人に海外渡航歴があれば時効は停止し、現代でも逮捕が可能となる。新婚旅行の可能性がある小池や、海外手術の噂がある辛島夫妻など、全ての線が「海外」へと繋がり始めている。
殺害された両親には2つの刺し傷があったことから「もっちゃんが刺して、トドメは違う人だったのかな」「もっちゃんを犯人に仕立て上げてる気がする」といった声や「晴子の怪しさがますます出てきた」「小池の手元がアップされてたのも納得」「何気なく観てたけど手元のアップは壮大な伏線だったのかも」などの考察も寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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