peco、余り物活用した8歳長男への手作り弁当公開「アイデア素晴らしい」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントのpecoが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「アイデア素晴らしい」余り物活用した8歳長男への手作り弁当
pecoは「Today’s lunch for my son（今日の長男のお弁当）」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。具材たっぷりの海苔巻きを中心に、ミニトマトやとうもろこし、ウインナーなどが詰められた彩り鮮やかな弁当を公開している。
また、この日のメニューについて「昨日の夜ごはんのビビンバ的なやつをカニカマと昨日の残りのたまご焼きとともに巻いた海苔巻き」と、前日の夕食を活用したレシピであることを説明し「ウインナーとアスパラのスパイス炒め」も添えたことを明かしている。
この投稿には「盛り付けのセンスが素敵すぎる」「愛情たっぷりのお弁当」「残り物アレンジのアイデア素晴らしい」「真似したい」「美味しそう」などの反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「アイデア素晴らしい」余り物活用した8歳長男への手作り弁当
◆peco、長男への手作り弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son（今日の長男のお弁当）」とつづり、彩り豊かな弁当の写真を投稿。具材たっぷりの海苔巻きを中心に、ミニトマトやとうもろこし、ウインナーなどが詰められた彩り鮮やかな弁当を公開している。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「盛り付けのセンスが素敵すぎる」「愛情たっぷりのお弁当」「残り物アレンジのアイデア素晴らしい」「真似したい」「美味しそう」などの反響が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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