2児の母・矢口真里、バタバタな朝に作った弁当用タコさんウインナー公開「足の形が可愛い」「綺麗な卵焼き」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの矢口真里が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。弁当のタコさんウインナーを公開した。
【写真】2児の母43歳元モー娘。「足の形が可愛い」バタバタな朝に作った弁当用タコさんウインナー＆卵焼き
矢口は、赤いウインナーを飾り切りして作ったタコさんウインナーと卵焼きの写真を公開。「毎日、時間と子供達の持ち物に振り回されているwww今日も朝バタバタだったー」と朝の忙しさを明かし、「でもお弁当のタコさんウインナーの足がくるんってなっててちょっと癒された」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「足の形が可愛い」「お母さん頑張ってる」「綺麗な卵焼き」「朝の準備大変ですよね」「忙しい中お弁当作ってて尊敬」などの声が上がっている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母43歳元モー娘。「足の形が可愛い」バタバタな朝に作った弁当用タコさんウインナー＆卵焼き
◆矢口真里、タコさんウインナー公開
矢口は、赤いウインナーを飾り切りして作ったタコさんウインナーと卵焼きの写真を公開。「毎日、時間と子供達の持ち物に振り回されているwww今日も朝バタバタだったー」と朝の忙しさを明かし、「でもお弁当のタコさんウインナーの足がくるんってなっててちょっと癒された」とつづっている。
◆矢口真里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「足の形が可愛い」「お母さん頑張ってる」「綺麗な卵焼き」「朝の準備大変ですよね」「忙しい中お弁当作ってて尊敬」などの声が上がっている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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