美人タレント「初めておうちで作った」本格的なスンドゥブ公開「真っ赤な色がいい」「本場みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの山之内すずが6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で作ったスンドゥブを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人タレント「真っ赤な色がいい」初めておうちで作った本格的なスンドゥブ
山之内は「スンドゥブにハマり中」「初めておうちで作ったけど美味しくできた！！」とコメントを添えて、スンドゥブの写真を投稿。真っ赤なスープに豆腐やニラ、えのきなどの具材がたっぷり入ったスンドゥブと、雑穀米が並ぶ本格的な食卓の様子を公開している。
この投稿には「おいしそう」「初めてとは思えない」「真っ赤な色がいい」「料理上手」「食べてみたい」「本場みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳美人タレント「真っ赤な色がいい」初めておうちで作った本格的なスンドゥブ
◆山之内すず、自宅で初スンドゥブ作り
山之内は「スンドゥブにハマり中」「初めておうちで作ったけど美味しくできた！！」とコメントを添えて、スンドゥブの写真を投稿。真っ赤なスープに豆腐やニラ、えのきなどの具材がたっぷり入ったスンドゥブと、雑穀米が並ぶ本格的な食卓の様子を公開している。
◆山之内すずの投稿に反響
この投稿には「おいしそう」「初めてとは思えない」「真っ赤な色がいい」「料理上手」「食べてみたい」「本場みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】