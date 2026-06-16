篠原梨菜アナのインスタグラム（＠ｓｈｉｎｏｒｉｎａｔｂｓ）より

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　ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサーが１６日までにＳＮＳを更新。ラーメンをすする様子が話題になっている。

　篠原アナは同局系「ＴＨＥ　ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）のコーナー「朝５時５５分の美味ｔｉｍｅ」に出演しており、インスタグラムでたびたび“早朝グルメ”を紹介している。

　インスタグラムを更新し「早朝グルメ」と題すると「東京・錦糸町駅近く　朝７時から営業　喜多方食堂　山海へ。店主が朝に合わせてつくったオリジナルの一杯！あっさり煮干しそば」と紹介した。さらに「煮干しの深みと鶏や豚の旨みが朝にぴったり。　美しく盛り付けたストレート細麺はのど越し抜群！全粒粉の歯応え良い麺。別メニューも気になる」と食レポし、ラーメンをすする動画とともに投稿した。

　この投稿に「さすがＴＨＥ　ＴＩＭＥ，のすすり大臣！」「キタァ〜　らぁめんの女神❕本当に美味しそうに頂きますね」「やっぱり、ラーメンは、シノリナよ」「ラーメンをすする可愛い梨菜さんの笑顔は最高だね　お腹イッパイ食べて頑張ってね」などのコメントが寄せられている。