ＴＢＳの篠原梨菜アナウンサーが１６日までにＳＮＳを更新。ラーメンをすする様子が話題になっている。

篠原アナは同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）のコーナー「朝５時５５分の美味ｔｉｍｅ」に出演しており、インスタグラムでたびたび“早朝グルメ”を紹介している。

インスタグラムを更新し「早朝グルメ」と題すると「東京・錦糸町駅近く 朝７時から営業 喜多方食堂 山海へ。店主が朝に合わせてつくったオリジナルの一杯！あっさり煮干しそば」と紹介した。さらに「煮干しの深みと鶏や豚の旨みが朝にぴったり。 美しく盛り付けたストレート細麺はのど越し抜群！全粒粉の歯応え良い麺。別メニューも気になる」と食レポし、ラーメンをすする動画とともに投稿した。

この投稿に「さすがＴＨＥ ＴＩＭＥ，のすすり大臣！」「キタァ〜 らぁめんの女神❕本当に美味しそうに頂きますね」「やっぱり、ラーメンは、シノリナよ」「ラーメンをすする可愛い梨菜さんの笑顔は最高だね お腹イッパイ食べて頑張ってね」などのコメントが寄せられている。